Мы должны защищать права как верующих, так и неверующих

Подготовленный профильным министерством проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединениях» находится на стадии обсуждения экспертным сообществом. С его текстом может ознакомиться любой желающий – он размещен на портале «Электронного правительства» и на официальном сайте Министерства по делам религий и гражданского общества.

Хочу отметить, что положения законопроекта обсуждались на различных экспертных площадках, они основаны на опыте зарубежных стран, но в то же время учитывают специфику и запросы казахстанского общества. Действительно, в новых редакциях Кодекса РК об административных правонарушениях (пункт 2 статьи 490) и Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» (пункт 5 статьи 3) будет преду­смотрена соответствующая мера наказания за оскорбление не только религиозных (это было в старых редакциях), но и атеистических чувств и убеждений. С чем это связано? В Казахстане не было резонансных прецедентов, связанных с конфликтами между верующими и атеистами. Однако встречаются такие факты, когда граждан, не выполняющих в полном объеме религиозные обряды, или атеистов упрекают в «неверии», «греховности» и даже оскорбляют, что можно расценивать как проявление религиозной нетерпимости. В подобных ситуациях они чувствуют себя неуютно. Это связано с бытующим среди верующего населения стереотипом: мол, атеист есть аморальный, греховный человек. Но вспомните слова Ганса Христиана Андерсена: «Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды». Кроме того, обвинения в «неверии» обычно звучат из уст людей, имеющих радикальные, экстремистские взгляды. Все чаще террористические организации, оправдывающие свои действия отрывками из священных писаний, используют такие обвинения для того, чтобы натравить своих приверженцев, в том числе боевиков, на мирных граждан. Поэтому государство, помимо осуществления контртеррористических мер, стремится пропагандировать такие ценности, как толерантность, терпимость, взаимоуважение, а также национальная идентичность. В совокупности они и формируют такое общество, где национальность, вероисповедание и убеждения не становятся камнем преткновения между гражданами. Во все времена религиозное и научное мировоззрения враждовали, но и сосуществовали. Они конкурировали между собой, но и дополняли друг друга, что способствовало цивилизационному прогрессу и духовному развитию человека. К примеру, в «золотую эпоху» ислама наука на Ближнем Востоке достигла своего расцвета и оказала большое влияние на весь остальной мир. В то же время история знает, с одной стороны, периоды гонений на ученых, теории которых противоречили догмам религии, а с другой, эпоху воинствующего атеизма (переросшего в научный), когда гонениям подвергались уже верующие – например, в СССР. После распада Союза и обретения Казахстаном независимости руководство нашей страны с целью заполнения идеологического вакуума открыло религиозным проповедникам доступ к сознанию и душам граждан. Это имело как положительный эффект, так и негативный. К позитивным моментам можно отнести полиэтничность и многоконфессиональность нашего общества. В этом плане Казахстан является по-своему уникальной страной. Что касается негативных последствий, то здесь я бы назвал религиозный фанатизм части верующих, распространение среди населения экстремистских, деструктивных, радикальных взглядов. Наше государство, будучи светским, обязано обеспечивать защиту прав и свобод всех граждан независимо от того, какую веру они исповедуют либо вообще являются неверующими. В пункте 1 статьи 22 Конституции РК говорится, что «каждый имеет право на свободу совести». Подчеркну: речь идет именно о «свободе совести», а не о «свободе вероисповедания». В законодательствах большинства западных стран гарантируется свобода не причислять себя ни к одной религии. В Казахстане государство, применив термин «совесть», тем самым защитило естественное право граждан иметь в том числе атеистические убеждения и чувства. Высшие религиозные авторитеты считают необходимым быть толерантными к неверующим, В свою очередь, и атеисты должны уважать чувства последователей тех или иных религий. Если мы хотим попасть в число цивилизованных государств современности, то должны защищать права как верующих, так и неверующих. Айдар Абуов, директор Международного центра культуры и религий.

Источник: http://kazislam.kz/ru