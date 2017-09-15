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Республика Казахстан

«Он примкнул к экстремистам от безысходности»

15.09.2017 | Интервью

- Мой родственник вырос в многодетной семье в поселке Акраб Кобдинского района, - рассказывает А. – У него есть братишка и две старшие сестры. Он закончил 11 классов и пошёл в армию. Вернувшись из армии, в 2003 году переехал в город. С тех пор жил в Актобе случайными заработками.

Он вошёл в бригаду строителей. Среди них были ребята, исповедующие радикальный ислам. Жить моему родственнику было негде, а они сдали ему кров. Он задолжал за аренду жилья и вынужден был согласиться на все их условия - стал экстремистом от безысходности. Теперь мы понимаем: он попал на путь, откуда практически невозможно вернуться. - 8 октября 2016 года примерно около 23-24.00 часов, находясь в городе Актобе, через соцсети «ВКонтакте» и «Фейсбук» М. пропагандировал терроризм и религиозный экстремизм, - сообщила пресс-служба Актюбинского областного суда. - Он создал в социальных сетях личные страницы, где в процессе переписки придерживался взглядов «джихадистов». Используя свой сотовый телефон, распространял идеи терроризма, делился с братом и знакомым видеороликами про действия ИГИЛ (террористическая организация – прим. редакции) в Сирии. Суд признал М. виновным в пропаганде терроризма и религиозного экстремизма и назначил ему 6 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего имущества. Приговор не вступил в законную силу.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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