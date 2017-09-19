|
Эксперт: для борьбы с экстремизмом и радикализацией осужденных нужно создать службу тюремной разведки19.09.2017 | Интервью
Для эффективного предотвращения и противодействия насильственному экстремизму в тюрьмах необходимы комплекс эффективных мер и финансовые ресурсы, а также внедрение новых служб в пенитенциарную систему. Одним из современных путей борьбы с экстремизмом и радикализацией осужденных является создание службы тюремной разведки. Таким мнением поделился региональный директор PRI (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии Азамат Шамбилов на совещании по рассмотрению выполнения обязательств, посвященному человеческому измерению, передает BNews.kz.
В Варшаве в рамках совещания по рассмотрению выполнения обязательств, посвященному человеческому измерению (HDIM 2017), состоялось совместное мероприятие БДИПЧ ОБСЕ и Международной тюремной реформой (PRI) в Центральной Азии, направленное на рассмотрение вопросов предупреждения насильственного экстремизма и радикализации, ведущей к терроризму. Группы экспертов из Франции и Казахстана, представители стран-участниц посвятили платформу изучению и обмену опытом в решении данного вопроса.«Глобальный анализ Международной тюремной реформы показывает, что тюремный персонал перезагружен, у сотрудников низкая зарплата. Работа в тюрьме требует специальных навыков, но тюремный персонал зачастую недостаточно обучен и сотрудники испытывают высокий уровень стресса и насилия, связанного с работой. Для эффективного предотвращения и противодействия насильственному экстремизму в тюрьмах в соответствии с правами человека необходимо рациональное управление тюрьмами, надлежащая укомплектованность штата, а также профессиональные знания и навыки должностных лиц в пенитенциарных учреждениях и других учреждениях уголовного правосудия. Для решения вопроса радикализации необходимы комплекс эффективных мер и финансовые ресурсы, а также внедрение новых служб в пенитенциарную систему. Одним из современных путей борьбы с экстремизмом и радикализацией осужденных является создание службы тюремной разведки», - предложил в резюме выступлений Шамбилов Азамат.«Нарушения прав человека признаны повсеместно движущими силами насильственной радикализации», - сказал Йоханнес Хейлер, советник БДИПЧ/ОБСЕ по вопросам борьбы с терроризмом, - «именно поэтому полное соблюдение прав человека заключенных должна быть центральным компонентом во всех действиях по предотвращению и противодействию распространения насильственного экстремизма и радикализации, ведущей к терроризму в тюрьмах». Участники заседания в своих выступлениях призвали к мерам, основанным на правах человека при управлении правонарушителями, совершивших насильственные преступления экстремистского характера, и их реинтеграции и реабилитации. Они также выразили обеспокоенность по поводу условий содержания в тюрьмах в целом в регионе ОБСЕ и необходимости обеспечения гуманных, безопасных и надежных условий для всех заключенных, в том числе при рассмотрении насильственного экстремизма и радикализации, ведущей к терроризму в контексте тюрем. Результаты мероприятия повлияют на текущие мероприятия ОБСЕ/БДИПЧ и PRI в целях поощрения подходов, основанных на правах человека, в противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к терроризму в тюрьмах.
Источник: http://kazislam.kz/ru
URL:
|
Авторские колонки