В Варшаве в рамках совещания по рассмотрению выполнения обязательств, посвященному человеческому измерению (HDIM 2017), состоялось совместное мероприятие БДИПЧ ОБСЕ и Международной тюремной реформой (PRI) в Центральной Азии, направленное на рассмотрение вопросов предупреждения насильственного экстремизма и радикализации, ведущей к терроризму. Группы экспертов из Франции и Казахстана, представители стран-участниц посвятили платформу изучению и обмену опытом в решении данного вопроса.«Глобальный анализ Международной тюремной реформы показывает, что тюремный персонал перезагружен, у сотрудников низкая зарплата. Работа в тюрьме требует специальных навыков, но тюремный персонал зачастую недостаточно обучен и сотрудники испытывают высокий уровень стресса и насилия, связанного с работой. Для эффективного предотвращения и противодействия насильственному экстремизму в тюрьмах в соответствии с правами человека необходимо рациональное управление тюрьмами, надлежащая укомплектованность штата, а также профессиональные знания и навыки должностных лиц в пенитенциарных учреждениях и других учреждениях уголовного правосудия. Для решения вопроса радикализации необходимы комплекс эффективных мер и финансовые ресурсы, а также внедрение новых служб в пенитенциарную систему. Одним из современных путей борьбы с экстремизмом и радикализацией осужденных является создание службы тюремной разведки», - предложил в резюме выступлений Шамбилов Азамат.«Нарушения прав человека признаны повсеместно движущими силами насильственной радикализации», - сказал Йоханнес Хейлер, советник БДИПЧ/ОБСЕ по вопросам борьбы с терроризмом, - «именно поэтому полное соблюдение прав человека заключенных должна быть центральным компонентом во всех действиях по предотвращению и противодействию распространения насильственного экстремизма и радикализации, ведущей к терроризму в тюрьмах». Участники заседания в своих выступлениях призвали к мерам, основанным на правах человека при управлении правонарушителями, совершивших насильственные преступления экстремистского характера, и их реинтеграции и реабилитации. Они также выразили обеспокоенность по поводу условий содержания в тюрьмах в целом в регионе ОБСЕ и необходимости обеспечения гуманных, безопасных и надежных условий для всех заключенных, в том числе при рассмотрении насильственного экстремизма и радикализации, ведущей к терроризму в контексте тюрем. Результаты мероприятия повлияют на текущие мероприятия ОБСЕ/БДИПЧ и PRI в целях поощрения подходов, основанных на правах человека, в противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к терроризму в тюрьмах.

Для эффективного предотвращения и противодействия насильственному экстремизму в тюрьмах необходимы комплекс эффективных мер и финансовые ресурсы, а также внедрение новых служб в пенитенциарную систему. Одним из современных путей борьбы с экстремизмом и радикализацией осужденных является создание службы тюремной разведки. Таким мнением поделился региональный директор PRI (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии Азамат Шамбилов на совещании по рассмотрению выполнения обязательств, посвященному человеческому измерению, передает BNews.kz.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.