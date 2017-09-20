Религиозное сознание должно соответствовать традициям и культурному наследию нашего народа

В Алматы проводится большая информационно-разъяснительная работа по профилактике религиозного экстремизма в молодежной среде. Принимаются меры по повышению уровня религиозной грамотности населения. Благодаря этому религиозная ситуация в городе на сегодня характеризуется как стабильная. Управление по делам религии города Алматы инициировало много различных проектов, в том числе и культурно - спортивные.

Подробнее об этом и другом в интервью рассказал руководитель управления по делам религий города Алматы Айдар Есенбеков. Айдар Рахимжанович, какие главные задачи стоят сегодня перед вашим управлением?

— На сегодня управлением по делам религий г..Алматы реализуется ряд важных задач. Они направлены на обеспечение межконфессионального согласия и профилактику радикализации верующей части городского населения. Основная работа ведется по трем ключевым направлениям: мониторинг и анализ религиозной ситуации; профилактика религиозного экстремизма и терроризма; реабилитация приверженцев деструктивных и радикальных религиозных течений. Отмечу, что в числе приоритетных задач Управление особо выделяет вопросы взаимодействия с институтами гражданского сектора и широкое привлечение их к профилактике распространения идеологии религиозного экстремизма и терроризма в обществе. Для этих целей управлением в текущем году реализовывается государственный социальный заказ с социально-значимыми проектами.

Можно подробнее рассказать, какие именно конкретные проекты реализуются?

— Основная доля реализуемых по заказу Управления социально-значимых проектов направлены на профилактику религиозного экстремизма и терроризма, популяризацию национальной культуры и традиций, пропаганду ценностей казахстанского патриотизма, создание агитационных материалов, видеоконтента и т.д. К примеру, 16 мая в рамках социального проекта при акимате Алматы был создан Клуб лидеров религиозных объединений города. В состав Клуба вошли сорок представителей различных религиозных объединений, в том числе представители ДУМК, РПЦ, РКЦ, Лютеранской церкви, Армяно-Григорианской церкви, Казахстанского евангельского Альянса, Общества Сознания Кришны, имамы мечетей и священники города, главный Раввин Казахстана, буддисты и другие. Кроме того, для реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму нами открыт реабилитационный Центр «Шанырак». Он занимается работой по оказанию теологической, психологической и юридической помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений. Так, теологами и экспертами реабилитационного центра на постоянной основе проводятся индивидуально профилактически-реабилитационные беседы с приверженцами деструктивных религиозных течений. Наряду с этим, центром в рамках профилактической работы проводится опрос-тестирование по установлению придерживаемых взглядов в отношении религии подучётных лиц, состоящих на учете в МПС районов г.Алматы по категории «условно-досрочно освобожденные из мест лишения свободы». Также центром «Шанырак» в соответствии с планом работы в текущем году на постоянной основе проводятся мероприятия общей профилактики среди различных слоев общества, по работе с женами и родственниками лиц, попавших в деструктивные религиозные течения, по популяризации традиции и обычаев казахского народа. С лета этого года на стадионах районов проходят массовые спортивные и культурные мероприятия с участием прихожан, что вызвало немалый интерес у общественности и СМИ.

— Да, наряду с идеологической работой мы проводим активно и культурно-спортивные мероприятия на стадионах города. Нашим управлением был разработан и запущен проект под названием «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по г.Алматы». Аким города Бауыржан Байбек поддержал идею, были выделены средства. В июле текущего года стартовала Футбольная лига среди прихожан мечетей на стадионе университета «Нархоз». Основная цель спортивного проекта - популяризация национальных видов спорта среди верующего населения и вовлечение их к ценностям современного казахстанского общества, через организацию спортивных состязаний, пропагандирующий здоровый образ жизни, а также пропаганда казахстанского патриотизма, идей гуманизма, толерантности и согласия. В рамках этого мероприятия среди прихожан мечети был организован комплекс культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием команд 48 мечетей г. Алматы. Молодежь состязалась по многим идам спорта, в том числе и қазақша күрес, асық ату, гиревой спорт, взбирание на столб, ләңгі тебу, бұқа тартыс, қошқар көтеру и др. Также совместно с Управлением занятости и социальных программ города успешно практикуется организация ярмарок вакансий для верующей части населения.

В Алматы недавно был создан Центр изучения и анализа. Хотелось бы узнать подробнее о его работе.

— Государственное коммунальное предприятие «Центр изучения и анализа» Управления по делам религий города Алматы является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. Целью деятельности предприятия является оценка и анализ религиозной ситуации в городе, а также проведение разъяснительных работ. Центр создан в связи с тем, что специфика религиозной ситуации в городе отличается большой численностью конфессий. Так, по городу Алматы действуют 178 зарегистрированных религиозных объединений, которые представлены 17 конфессиями. Это говорит о необходимости ведения целенаправленной разъяснительной работы с религиозными конфессиями по укреплению религиозной толерантности и согласия. Вместе с тем, работа Центра дает дополнительный механизм и форму работы по профилактике не распространения идеологий религиозного экстремизма и терроризма на территорий нашего города.

Акимом города 2017 год объявлен годом молодежи в Алматы. Какая работа ведется в этом направлении с молодежью?

— Алматы по социально-демографической структуре традиционно представляет собой во многом молодежный город. В нем сосредоточена основная сеть учреждений образования в системах высшей и средне-специальной школы, что делает мегаполис особенно привлекательным для молодежи из различных регионов республики. В городе функционируют 38 вузов, 82 ссузов, 202 средние общеобразовательные школы, школы-лицеи, гимназии. В связи со столь большим количеством молодежи в городе остро актуализируется вопрос о необходимости проведения воспитательной работы, организации досуга и привития национальных традиций. Одна из задач - довести до молодежи истинные гуманистические начала религии, привить им традиционные духовные ценности и сообщить об опасности вовлечения в радикальные религиозные жамагаты. Для этого управлением по делам религий практически во всех частных и государственных организациях проводится разъяснительная работа совместно с информационно-пропагандистскими группами и заинтересованными государственными органами. Данными группами охвачены высшие учебные заведения, ссузы, школьники старших классов, трудовые коллективы, воинские части, торговых центры, рынки. Отмечу, что в рамках предупреждения религиозного экстремизма и терроризма, а также ограждения молодежи от влияния нетрадиционных религиозных течений, в мае состоялось торжественное открытие клуба «Кыз Жибек» на базе средних школ. Деятельность клуба направлена на интеллектуальное развитие молодых девушек, которые будучи, зная богатую духовно-культурную традицию, станут отвергать чужеродные деструктивные идеи. Наряду с этим, для повышения эффективности просветительских мероприятий на сегодняшний день ведутся организационные работы по проектам «Профилактика религиозного экстремизма через создание военно-патриотического клуба «Жастар – Мәңгілік ел тірегі» и «Проведение работы по организации театральной постановки по профилактике религиозного экстремизма и терроризма» для населения, в частности молодежи города. Также в Алматы был создан клуб «Жас Жамагат». Деятельность его предусматривает организацию и проведение комплекса культурно-общественных, спортивных мероприятий с участием молодых прихожан мечетей для укрепления и усиления в их сознании обще - социальных, светских принципов общества и государства. Данные проекты направлены на информирование молодежи об ошибочности и пагубности идей, взглядов деструктивных религиозных течений и разъяснение государственной политики в религиозной сфере.

Проводится огромная работа по профилактике религиозного экстремизма и терроризма не только в молодежной среде, но и в целом среди всего населения.

Какие мероприятия были организованы по городу?

— С начала текущего года в различных учебных заведениях, трудовых коллективах, воинских частях, с предпринимателями и населением города было организовано 268 разноформатных мероприятий с общим охватом более 34 тысяч человек. Они носили разъяснительный характер и практическую направленность. Проводились для профилактики пагубности радикальной религиозной идеологии и укрепления межконфессионального согласия. Так, по городу был проведен ряд масштабных просветительских и культурно-массовых мероприятий. К примеру, в мае на базе КазНУ им. Аль-Фараби состоялась Алматинская международная научно-практическая конференция, направленная на профилактику распространения идей нетрадиционных религиозных течений. В ее работе приняли участие отечественные и зарубежные ученые, представители различных общественных организаций, магистранты и докторанты вузов РК и стран СНГ. Кроме того, в июле в честь празднования Дня столицы Казахстана на базе университета исламской культуры «Нур-Мубарак» проведено масштабное культурное и спортивное мероприятие под названием «Ел жүрегі – Астана». Аналогичное мероприятие прошло в сентябре ко дню празднования Курбан айт. Наряду с этим, проводятся мероприятия в местах массового скопления людей, к примеру, на постоянной основе в формате акции в ЦОНах. В ходе акции посетителям Центра обслуживания населения были розданы информационные материалы, буклеты на государственном и русском языках, посвященные теме профилактики радикальной религиозной идеологии. Кроме того, на территории различных парков города проведены акции на тему «Алматинцы против религиозного экстремизма и терроризма». Основной фишкой акции явилась установка стенда, на котором каждый желающий сможет выразить свою позицию по осуждению религиозного экстремизма и терроризма, а также слова поддержки жертвам различных террористических актов. Тем самым мы преследовали цель – привлечь внимание населения к проблеме религиозного экстремизма и терроризма, сформировать в обществе стойкий иммунитет к деструктивной радикальной идеологии, а также пропагандировать мир и согласие, культивировать толерантность, патриотизм, гуманизм и других общечеловеческие ценности. Усилена деятельность по пропаганде традиционных религий, формированию у горожан религиозного сознания, соответствующего традициям и культурному наследию нашего народа.

Источник: http://kazislam.kz/ru