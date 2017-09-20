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Республика Казахстан

Министерство по делам религий и гражданского общества делает акцент на повышении качества информационной работы

20.09.2017 | Интервью

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев в своем выступлении на правительственном часе Мажилиса Парламента Республики Казахстан сообщил, что сегодня модернизируется система информационно-разъяснительной работы среди населения. 

 «В последние годы отмечен повышенный интерес к религии, особенно среди молодежи. С учетом этого при координации Министерства выстраивается адресная работа. По всей стране действуют 250 специальных теологических и информационных групп, которые насчитывают 3,5 тысяч человек. В состав данных информационно-разъяснительных групп входит 580 имамов и 283 теологов, то есть 863 человека со специальным религиоведческим, теологическим образованием. По отчетам - в этом году проведено около 17 тысяч мероприятий с охватом 1 млн. 800 человек», - информировал депутатов Нурлан Ермекбаев. По словам министра, не все эти мероприятия высоко эффективны, но уполномоченный орган устраняет эти проблемы. «Акцент делается на повышение качества информационной работы. Так в течение года был переформатирован состав групп. Мы расширили его за счет теологов, экспертов НПО и СМИ. За полгода разработано 50 методических рекомендаций. Для 3-х тысяч лекторов проводятся курсы по специальным учебным программам. Ставка делается на то, чтобы наши лекторы могли работать в любой аудитории и вести дискуссию с представителями разных течений. И сейчас постепенно мы подтягиваем эту работу до нужного уровня», - подчеркнул министр Н. Ермекбаев.   

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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