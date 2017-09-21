Невежество порождает хаос

Причинами религиозного экстремизма в нашей стране депутаты Мажилиса назвали социальную неустроенность тех, кто попадает в секты, неэффективную разъяснительную работу и отсутствие должного уровня религиозного образования в стране. Такое мнение было высказано в ходе «правительственного часа», состоявшегося под председательством вице-спикера Владимира Божко.

«Правительственный час» был посвящен актуальным задачам в сфере религиозной деятельности. Открывая заседание, Владимир Божко подчеркнул, что тема является очень актуальной не только в нашей стране, но и во многих государствах мира. В связи с этим в сентябре прошлого года Указом Главы государства было образовано Министерство по делам религий и гражданского общества.

– В Программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Лидер нации подчеркивает, что масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания, которая не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию, а выступит их сердцевиной, – сказал вице-спикер. По его словам, задачей государства является обеспечение учебой и работой тех, кто подвергся деструктивному влиянию религиозных экстремистов, вовлечение в активную общественную жизнь, решение социальных вопросов. На тему «правчаса» депутатам доложил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. По его информации, с целью повышения религиозной информированности и грамотности населения действуют 306 специальных теологических и информационных групп. Министерство разработало для них 50 методических рекомендаций и руководств. С участием данных групп проведено более 13 тыс. разноформатных мероприятий с охватом более 1 млн человек. Выстроена работа с интернет-аудиторией через портал «KazIslam.kz». При Правительстве инициировано создание Межведомственной комиссии по вопросам религии. При Министерстве по делам религий и гражданского общества действует Экспертный совет по вопросам религий и Собрание руководителей религиозных лидеров, ежегодно проводится Форум религиоведов. Министерством заключен меморандум с Духовным управлением мусульман Казахстана о взаимодействии в религиозной сфере. Подписано соглашение о сотрудничестве с Православной церковью Казахстана. Учрежден благотворительный фонд «Уакып», деятельность которого направлена на поддержку культовых учреждений и повышение эффективности работы служителей духовенства. В 2017 году министерство провело экспертизу 2 925 объектов книжной и печатной продукции, из них 136 материалов содержали противоправный контент. В интернет-пространстве за два года изучено 14 628 сайтов, выявлен 3 371 ресурс, содержащий материалы противоправного характера. Ведется работа с лицами, имеющими радикальные взгляды. Между тем в своем содокладе председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев представил картину куда менее оптимистичную. По его словам, одной из важных задач является подготовка специалистов-теологов. А пока из трех с половиной тысяч членов тех самых информационно-разъяснительных групп, о которых говорил министр Нурлан Ермекбаев, лишь 145 или 4% являются теологами. На какие знания и опыт, рассказывая о такой деликатной сфере, как религиозный экстремизм, опираются остальные 96% – остается только догадываться... Важной задачей, по мнению Маулена Ашимбаева, является совершенствование правовой базы для регулирования общественных отношений в религиозной сфере. Он отметил важность законодательного регулирования деятельности организаций, занимающихся религиозным образованием детей. В стране функционируют порядка одной тысячи учебных заведений, в которых ежегодно обучаются религии около 30 тыс. детей (!). При этом они именуются центрами обучения, интернатами, летними лагерями, фондами, курсами. В большинстве случаев уполномоченные органы не владеют информацией об их деятельности. По данным Генеральной прокуратуры, среди них есть достаточно сомнительные центры.

– Таким образом, происходит широкое вовлечение детей в религию. Опасность данной ситуации в том, что дети в этих заведениях могут попасть под влияние деструктивных религиозных течений. Поэтому следует рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за вовлечение детей в деятельность сомнительных религиозных структур, – отметил Маулен Ашимбаев. Целесообразно также совершенствовать существующие подходы по работе с молодежью, отметил депутат. Предметом особого внимания должна стать молодежь, приезжающая в города из сел.

– Необходимо активнее координировать действия всех ответственных государственных структур в рамках решения вопросов по социальной адаптации молодежи, приезжающей из сел в города путем их профессионального обучения, переобучения, трудоустройства, психологической и иной поддержки, разъяснения государственных программ по решению жилищных вопросов, – считает Маулен Ашимбаев. Затронул депутат и выполнение гражданским сектором своих обязательств по государственному социальному заказу в религиозной сфере. К слову, объем финансирования неправительственных организаций по этой теме в текущем году составил 13,9 млрд тенге.

– Возникает вопрос о том, насколько эффективно используются эти средства, и какую общественную отдачу они дают? В целом представляется целесообразным разработать четкие критерии оценки эффективности реализации социального заказа как на республиканском, так и региональном уровнях, – отметил он. Тему продолжила депутат Майра Айсина. Она попросила представителей Министерства финансов рассказать, насколько эффективно НПО тратят бюджетные средства, достигаются ли целевые показатели по решению социальных программ и как Минфин осуществляет финансовый контроль за этими мероприятиями, если учесть, что львиная доля – 96% реализуются местными органами. Как выяснилось, присутствовавшая на заседании вице-министр финансов Татьяна Савельева была не вполне готова ответить на этот вопрос, пообещав подготовить позже ответ в письменной форме. Она лишь заметила, что мониторинг, контроль за использованием выделяемых средств – это ответственность государственных органов, которые должны проводить соответствующую работу как на республиканском уровне, так и в регионах. Такой ответ несколько озадачил Владимира Божко, и ему пришлось напомнить вице-министру, кто осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств в стране.

– Сказать, что отвечают за это только госорганы, не совсем точно, я бы сказал, что у вас есть эта функция, – сказал он. Вопрос о сомнительных учебных заведениях подняла и депутат Джамиля Нурманбетова.

– Проверки Генпрокуратуры показали, что в ряде регионов незаконно действуют именующие себя центрами обучения, пансионатами религиозные учреждения, которые ведут духовное, религиозное обучение детей от 6 до 16 лет. В некоторых этих учреждениях преподавали экстремисты, к примеру, в Жамбылской области религиозные познания детям давали приверженцы экстремистской организации «Таблиги Джамаат», – сообщила депутат. По информации министра Нурлана Ермекбаева, в нынешнем году во всех областях были организованы проверки таких заведений – детсадов, пансионатов, интернатов.

– Некоторые были выявлены в небольшом количестве. Например, интернат «Каусар» в Алматы, где набирали детей в основном из малоимущих семей, преподавали им религиозные дисциплины, что законом не допускается. Разрешается преподавание религиозных дисциплин только при культовых учреждениях: мечетях, церквях и так далее, – сказал Нурлан Ермекбаев. Он также рассказал, что существует сеть пансионатов под эгидой ассоциации благотворительной деятельности «Жибек жолы», открытая с участием турецких партнеров. Пансионаты также ориентируются в основном на детей из социально уязвимых слоев.

– Они включают в свою программу религиозные дисциплины, долгое время действовали на основе меморандума ДУМК, поэтому это было легализовано. Но сегодня ДУМК имеет некоторые замечания по их работе, поэтому в ближайшее время даны поручения всем акиматам, будем приводить их деятельность в соответствие с законодательством либо ставить вопрос о закрытии, – добавил министр. Подводя итоги, вице-спикер Владимир Божко отметил, что для результативной работы в этих направлениях требуется сбалансированное взаимодействие всех заинтересованных государственных органов, религиозных объединений, Ассамблеи народа Казахстана, молодежных и ветеранских организаций, неправительственного сектора при координирующей роли Министерства по делам религий и гражданского общества.

Автор: Лаура Тусупбекова

Источник: http://kazislam.kz/ru