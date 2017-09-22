Реабилитационный центр Акниет: юноша хотел научиться совершать намаз, а попал в деструктивный жамагат

Руслан Кулекбаев, совершивший теракт в Алматы летом 2016 года, не поддался переубеждению специалистов реабилитационного центра "Акниет". Он продолжает придерживаться радикальных идей, сообщил директор "Акниета" Алим Шауметов в кулуарах конференции "Роль общественных институтов в вопросах профилактики религиозного экстремизма и терроризма".

Осуждённого теологам удалось посетить весной. "Мы посетили его только в этом году в апреле. Провели беседу. Невозможно его переубедить, – сделал вывод Алим Шауметов. – Я бы не сказал, что он сильно религиозный человек, он даже намаз не читает. Не знает многих канонов. Насколько я знаю, его толкали на совершение преступления другие мотивы. Первый раз ведь он был осуждён по общей "уголовке". Там попал под влияние, нахватался идей", – сказал Алим Шауметов. Он добавил, что сейчас "вопрос по его переубеждению не стоит". "Я сказал своим ребятам: давайте не будем тратить время, у нас других проблем хватает. Сейчас он ещё не готов", – отметил директор "Акниет". Руслана Кулекбаева приговорили к смертной казни. Он обвинялся в совершении террористического акта, в результате которого погибло 8 сотрудников правоохранительных и специальных органов и двое мирных граждан. Он отбывает наказание в тюрьме "Чёрный беркут", расположенной в Костанайской области. Однако в целом, по словам Алима Шауметова, в работе центра наблюдается динамика улучшения, так как государство "уделяет этому очень большое внимание". В "Акниет" обращаются правоохранительные органы и обычные граждане. "Чаще всего жёны приводят своих мужей. Иногда родители приводят детей. Бывает, что сын хотел научиться делать намаз, а попал в деструктивный жамагат. Они обращаются к нам, мы подключаемся. У нас есть офисы в Жезказгане, Алматы, Астане, ЮКО. В прошлом году мы работали в Мангистауской области", – рассказал Алим Шауметов. Он отметил, что среди осуждённых за экстремистские преступления есть и женщины. Переубедить радикала удаётся обычно после шестой или седьмой беседы. В ходе первой в течение 10-15 минут специалисты определяют, к чему конкретно человек привержен: салафизму или какому-то другому радикальному течению. Для каждого направления есть своя методика работы. Около 7-9% "пострадавших", с которыми работали в центре, остаются приверженцами радикальных идей, в основном это лидеры и активисты. "Им гордость не позволяет отказаться от своих идей. Они ведь там (в радикальных группировках. – Авт.) руководители. Идут на конфликты с нашими теологами. О них мы сообщаем правоохранительным органам, говорим, что мы бессильны, не можем их переубедить. Они, может, в чём-то соглашаются, где-то сомнение сидит в голове. Но гордость не пускает", – добавил Алим Шауметов. Были в практике и интересные случаи: в 2016 году 30 осуждённых за экстремистские преступления, с которыми "Акниет" работал полтора-два года, обратились к теологам центра с просьбой провести работу не только с ними, но ещё и с их близкими. "Они признали, что попали на неправильный путь, и уже просили, чтобы мы провели работу с их жёнами, сёстрами и матерями. Оказалось, что у некоторых из них были супруги, собиравшиеся уехать на джихад. Собрали женщин, в течение трёх-четырёх дней провели с ними совместную работу. В итоге женщины, которые хотели уехать на джихад, отказались от этой идеи. Удивительно было то, что осуждённые сами обратились к нам", – отметил Алим Шауметов. В последние годы в Казахстане отмечается повышенный интерес граждан к религии, особенно среди молодёжи. По информации Министерства по делам религий и гражданского общества, молодые люди – главная группа риска, так как в силу неопытности их проще убедить в якобы правильности псевдорелигиозных учений и завербовать в деструктивные организации.

Источник: http://kazislam.kz/ru