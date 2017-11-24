«За тебя калым отдам…»

Неофициальные браки, скрепленные лишь договоренностями между родителями, религиозными обрядами и обычаями, становятся для молодых девушек причиной трагедий. Недавний трагический случай со студенткой Актюбинского сельхозколледжа Данарой Каип стал известен на всю республику. Родилась и выросла она в поселке Теремсай Айтекебийского района. В августе Данара уехала в Атыраускую область к своему жениху. Говорят, студентку «украли» по обычаю.

Родители ждали, что приедут сваты, но вместо этого от несостоявшейся родни получили известие, что их дочь умерла. По одной из версий, девушка покончила жизнь самоубийством — повесилась. Как рассказали родственники журналистам, возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». По информации управляющего директора ОО «Bilim foundation», которое занимается внедрением в стране специальной программы «Формирование жизненных навыков у детей и подростков и превенция суицида среди несовершеннолетних» Алмаса Нурбакытова, последствия браков, заключенных только по обычаям, все чаще становятся причиной самоубийств молодых казахстанок.

— Как правило, чаще всего имеет место договорной брак. Две семьи договорились и выдали замуж. И все. Зачастую в таких парах несовершеннолетние только девушки. Муж обычно старше. Здесь поможет только разъяснительная работа и с детьми, и с родителями. Конечно, не всегда слушают мнение ребенка, если ссылаются на традиции, но в любом случае нужно говорить, куда можно обратиться в тех случаях, если родители заставляют. По-другому никак не получится. Разъяснительную работу нужно проводить и с религиозными деятелями, которые такие браки заключают. Они должны обязательно отправлять молодых в РАГС. Сейчас этот вопрос уже решается на законодательном уровне. В закон вносят изменения, согласно которым религиозные должностные лица, имамы, муллы должны совершать обряд никах только в том случае, если им покажут официальное свидетельство о браке. Только в этом случае они должны проводить этот обряд. Это новшество будет внедряться по всей республике. В некоторых регионах так уже делают. Но проблема еще в том, что данный обряд не обязательно проводит мулла. Это может сделать любой человек, прочитать суры из Корана и объявить молодых мужем и женой. Не все обращаются в мечеть, — говорит Алмас Нурбакытов. Сколько точно таких фактов по Казахстану, в общественной организации сказать не могут. Статистики никто не ведет. Но за каждым из них реальная сломанная судьба. Мать продала дочку за 200 тысяч тенге Зарина (имя изменено) никогда не думала, что замужество, о котором мечтает каждая девушка, станет для нее настоящим адом. Муж, который оказался в два раза старше, жестоко избивал ее за каждую провинность и непослушание. Уйти молодой жене было некуда: родная мать сама отдала дочь за калым в 200 тысяч тенге. Об этой истории журналисту рассказали в актюбинском Доме мамы. Зарина здесь прожила несколько месяцев. Сейчас молодая женщина с двумя малолетними детьми уехала в поисках лучшей доли на чужбину. Куда именно, никто не знает.

— Зарина на 20 лет младше своего мужа. Раньше она жила в Узбекистане с бабушкой. Мать была много лет на заработках в Дубае, потом поселилась в Актобе, куда перевезла дочь, когда той исполнилось 17 лет. Здесь девушка работала на базаре. В какой-то момент мама попала в больницу. В соседней палате лежал мужчина. И они там между собой сторговались. Женщина сказала, что у нее есть дочь и что если мужчина заплатит калым в сумме 200 тысяч тенге, то она выдаст ее за него. Мужчина заплатил и сошелся с Зариной. Официальной регистрации не было. Зарине мать сказала, что, мол, так принято, тебе надо выходить замуж и рожать детей. Он, мол, тебя не обидит, — рассказывает о судьбе девушки директор-координатор актюбинского филиала Дома мамы Тансулу Лакова. Однако семейная жизнь оказалась далека от идиллии. Жених не сказал главного: он до этого был женат и уже имел двоих детей. Но так как уже был совершен обряд никах, и все убеждали, что так положено, Зарина осталась у своего гражданского мужа. Впрочем, идти молодой келин все равно было некуда. Для девушки начались безрадостные будни. Муж приказывал учить наизусть суры из Корана и наказывал в случае непослушания.

— Если у Зарины не получалось выучить наизусть, то муж избивал ее. Бил сильно. Она мне показывала ссадины, которые у нее были по всему телу. Девочка защищалась как могла. Он завел специальную тетрадь, в которую Зарина должна была записывать выученные слова назидания. Видимо, боясь ее потерять, он потом согласился зарегистрировать брак официально. Но ничего не изменилось. После того, как он в очередной раз ее сильно избил, она подала на развод. Когда Зарина попыталась уйти, он пригрозил, что отберет детей. Ко мне позвонили посторонние люди, рассказали, что молодая женщина постоянно ходит с детьми по улице, убегает от мужа. Мы ей после этого предоставили кров. Мать Зарины во всем обвиняла дочь, требовала вернуться к мужу. Из-за этих 200 тысяч калыма она считала себя обязанной этому мужчине. Может, еще какие общие дела у них были. Она так и говорила: «Ничего страшного, если муж бьет». Значит, мол, провинилась. Пусть терпит, так положено. Объясняем, что он избивает очень сильно. Говорили ее матери, зачем заставляете ее с ним жить, тем более такая большая разница в возрасте. У матери была такая позиция: пусть отдаст детей ему и идет куда хочет. А если мама не защищает, то где ей защиты искать? Я могла бы, конечно, правоохранительные органы подключить. Но сама Зарина этого не хотела. Тоже считала себя обязанной ему из-за калыма, — говорит Тансулу Лакова. Для самого мужчины официальный развод ничего не значил. Хотя в порыве ярости он сам несколько раз отрекался от молодой жены. Для этого ему достаточно было сказать слово «талак». Но потом вдруг передумывал и опять принуждал Зарину к совместной жизни. Так она мучилась четыре года, пока все-таки не попала в Дом мамы.

— К нам часто обращаются женщины, ищущие защиты. Много случаев, когда девушкам предлагают стать второй женой. Но ведь каждая мечтает надеть белое платье и нормально выйти замуж. Если девушка не соглашается, то мужчина отказывается от ребенка. Так будущие мамы оказываются у нас. Мы предоставляем им юридическую, медицинскую и психологическую помощь. Главное, чтобы от детей не отказывались, — говорит Тансулу Лакова.

— Вы имеете большой опыт общения с девушками, которые остались не у дел. Что бы вы посоветовали тем, кто еще только собирается замуж?

— Я бы посоветовала девушкам обратить внимание на то, какие ценности у парней, с которыми они встречаются. Многие парни просто проводят время, они не настроены на серьезные отношения. Поэтому не нужно поддаваться на легкие чувства. Лучше осмотреться. Сейчас много безответственных мужчин, которые хотят просто погулять, а брать на себя ответственность они не думают. Хотела бы также обратиться к мамам парней. Пусть учат своих сыновей относиться к девушкам так, как бы относились к своим сестрам. Ведь это тоже чей-то ребенок. Не нужно обижать и делать больно. И мамам девушек хочется сказать, чтобы они, несмотря на свою занятость, находили время говорить с дочерьми об отношениях с парнями. Девушки должны уметь себя примерно вести, они же будущие мамы. Нам раньше мамы запрещали много улыбаться парням, смотреть им прямо в глаза, одевать короткую одежду. Сейчас, конечно, все хотят одеваться по-современному. Но все равно, должны быть какие-то запреты. Например, девушка не должна переступать порог жилья парня раньше свадьбы. Пока о свадьбе речь не завели, девочки не должны переступать черту в отношениях. Тогда они будут защищены, и не будет таких плачевных историй, — считает Тансулу Лакова. Сейчас в Доме мамы проживают 10 молодых женщин (в том числе четыре беременных) и шестеро детей. Одна из девушек поделилась своей точкой зрения на проблему.

— Девушка не должна оставаться наедине с проблемой, если попала в беду. С кем-то обязательно нужно поделиться. Лучше, конечно, когда это мама, но не всегда с родными нормальные отношения. Поэтому надо найти хорошего человека, которому можно довериться, поделиться и который сможет помочь. Здесь главное — не замкнуться в себе. Сейчас многие парни лгут при встречах, начинают с обмана. Мало кто честен в отношениях. Для окружающих они создают иллюзию идеала. На самом деле это не так. И в конце концов человек показывает свое истинное лицо. Но за время встреч девушка успевает привязаться. Я бы посоветовала девушкам быть разумнее, слушать свое сердце и интуицию. Не привязываться к человеку раньше времени, — говорит 24-летняя Жанат. 115 несовершеннолетних забеременели По данным внештатного детского гинеколога управления здравоохранения Салтанат Тубулбаевой, за 9 месяцев по области зафиксировано 115 беременных девочек до 18 лет. 42% из них проживают в городе, 58% — это жительницы районов области. 89% из них достигли 17 лет, 9% исполнилось 16 лет и одному проценту — пятнадцать лет. Специалист отмечает тенденцию роста числа беременных девочек из полных семей.

— Если раньше мы говорили, что в основном такие случаи регистрируются в неполных семьях, в которых имеются какие-то социальные проблемы, то сейчас 63% — это девочки из полных семей, — говорит Салтанат Тубулбаева. Из первых уст И.о председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религии и гражданского общества РК Еркин Онгарбаев:

— Есть факты, свидетельствующие о том, что родители несовершеннолетних стали часто обращаться в госорганы и общественные организации. Незаконное бракосочетание с несовершеннолетним лицом либо с иными лицами без соответствующих разрешений часто проводится среди представителей нетрадиционных деструктивных религиозных течений. Зачастую такие «брачные союзы» расторгаются простым устным заявлением мужчины. В результате чего молодые женщины остаются без средств к существованию и с малолетними детьми на руках. Кроме того, есть случаи, когда женщин передают от одного мужчины к другому. В Казахстане около 5% девушек в возрасте от 15 до 18 лет уже состоят в браке, при этом многие из них выходили замуж по принуждению, хотя это является преступлением. Наибольшее количество таких девушек проживает в Акмолинской, Мангыстауской и Южно-Казахстанской областях. Вред ранних браков налицо: они лишают девочек детства, препятствуют их развитию, получению образования, ставят под угрозу их здоровье. Кроме того, это ведет к ранним, часто нежелательным беременностям, а также попыткам суицида. Следовательно, можно отметить, что введение нормы о недопущении совершения религиозных обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака (супружества) в отношении третьих лиц без предоставления свидетельства о заключении брака (супружества) либо о его расторжении, выданного регистрирующим органом, послужит необходимой мерой по сохранению прав граждан и не будет противоречить официальной позиции ДУМК. В настоящее время законопроект находится в процессе обсуждения. Поэтому важно, чтобы при его рассмотрении мы правильно понимали ситуацию и потребности общества. Пророк не одобряет разводы Комментарий относительно бракоразводного процесса дает наиб-имам Актюбинской областной центральной мечети «Нұр Ғасыр» Нурлыбек Кузенбаев. При каких условиях могут разводиться молодожены? В одном из хадисов говорится, что «хотя по воле Аллаха развод разрешается, но это не одобряемое деяние». Поэтому мы должны понять: в исламе супругам разрешают развестись только в определенных случаях, когда нет другого выхода, кроме развода. Это говорит о том, что ислам призывает сохранить семью и относится к браку с ответственностью. Можно назвать основные причины, которые дают возможность развестись супружеской паре:

— если супруг или супруга во время вступления в брак или после заболели так, что это стало преградой для сохранения семьи и возможности жить вместе;

— если глава семьи, имея полную возможность, не будет содержать супругу. Обеспечение семьи всем необходимым ложится на плечи мужчины. Если он, будучи состоятельным, не создал условия, по шариату это расценивается как покушение на супругу, и она имеет право обратиться в суд с требованием расторгнуть брак. Однако если супруг является очень бедным или неспособным работать (по болезни или другим причинам), то супруга должна набраться терпения до лучших времен и даже по разрешению мужа может выйти на работу, чтобы не распалась семья;

— если отношения между супругами по различным причинам достигли критического момента или же супруг без причины угрожает жене словами или рукоприкладством, то супруга получает возможность требовать расторжения брака;

— есть еще один повод расторгнуть брак – это измена одного из супругов. Правда, для этого должны соблюдаться некоторые условия. Одно из них – обвиняющая сторона должна доказать неверность сразу четырьмя свидетелями. Как относится ислам к гражданскому браку? По исламу брак, который не зарегистрирован ни по шариату, ни в госорганах (РАГС), называется «безбрачным соединением». Исламская религия не признает его браком, и оно считается тяжелым грехом. По шариату у брака есть свои определенные условия. К примеру, между мужчиной и женщиной, вступающими в брак, не должно быть родственных связей. Также значение имеет религиозное вероисповедание: мусульманка не может выйти замуж за представителя другой веры. Помимо этого, женщина должна быть свободной, она не должна состоять в браке с другим мужчиной, а в случае развода с первым мужем до следующего замужества обязана ждать так называемый период идет и соблюдать другие требования, которые не должны воспрепятствовать браку. Обе стороны, то есть вступающие в брак мужчина и женщина, должны заключить союз не на определенный промежуток времени, а до смерти, притом в мире и согласии. Отметим, в гражданском браке у пары нет обязательств друг перед другом. Сожительство может быть временным, и пара может разойтись в любое время. Можно также подчеркнуть, что у невесты должно быть разрешение на брак от родителей. По казахским обычаям родители дают бата (благословение) девушке на брак. Помимо этого, жених обязан дать супруге мәһір — заранее приготовленный подарок в виде личного имущества, а также обеспечить ее питанием, одеждой и другими домашними вещами. Только при соблюдении данных условий брак может быть искренним, верным и честным. В гражданском браке нет такой ответственности. Сошедшиеся вместе мужчина и женщина смотрят друг на друга как любовники. Здесь нет осознанного понятия ответственности за создание и дальнейшее сохранение семьи, а также за появление ребенка. Данная ситуация не соответствует ни шариату, ни Закону РК «О браке и семье». Это пришло к нам с Запада и чуждо нашей религии, традициям и нравственности. Как защищена женщина при разводе? Мы являемся светским государством, поэтому права женщины и ребенка при разводе супружеской пары рассматриваются в рамках казахстанского законодательства. А вот чтобы заключить брак в мечетях (неке қию), желающие создать семью должны при себе иметь справку о регистрации брака в органах РАГС.

Над главной темой работали Алиса Маринец и Абат Каратаев

Источник: http://kazislam.kz/ru