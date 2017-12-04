Житель Восточно-Казахстанской области, попавший в колонию: нетерпимость разрушает общество

История Бауржана Бейсембаева уникальна. К тридцати годам он получил два высших образования, свободно владел английским, построил карьеру на госслужбе и в нефтяной компании. Создал семью, в которой растут двое детей. Но всего этого оказалось недостаточно в момент душевного надлома. Потеря близких ввергла молодого мужчину в депрессию. В поисках выхода он попал под влияние радикально настроенных проповедников. Экстремистские взгляды, которые разделял Бауржан, довели его до тюрьмы. Уже за решеткой он понял, чем чреват этот путь, и искренне раскаялся. О том, как это произошло, он рассказал корреспонденту YK-news.kz.

Бывший военный городок в селе Шуак. Ветер. Здесь всегда дует ветер. На территории городка — комплекс исправительных учреждений. В одной из зон отбывает срок наш будущий собеседник. В просторный кабинет ввели высокого крепкого мужчину с открытым лицом. Держался он спокойно и вежливо. Поздоровавшись, представился, протянув крупную ладонь.

— Бауржан.

Сказал, что фотографироваться не хочет. Сел на предложенный стул. Разговор начался как-то сразу и просто.

— Я был обычным мальчишкой. Учился в школе на "хорошо" и "отлично". После школы закончил ВКГТУ по специализации "Финансы и менеджмент". Некоторое время был занят в строительной компании. Через два года получил высшее юридическое образование. Работал в акимате при управлении областного строительства и в отделе госзакупок. Карьера чиновника складывалась удачно. Но я чувствовал, что способен на большее. Ушёл с госслужбы и устроился на работу в компанию, занимающуюся нефтяным бизнесом. Дела шли в гору, мы успешно работали на международном рынке...

Бауржан сделал паузу.

— А потом... — продолжает он тише, — потом умер мой отец. Это случилось в 2008 году. Не успел Бауржан свыкнуться с первой утратой, пришла еще одна беда — в страшной автокатастрофе погиб друг. А следом новое горе — парень потерял единственную родную сестру.

— Я не знал, куда себя деть, много думал… Потом пришёл в мечеть.

— Вы произнесли это так, словно сказали: "Я нашел свой путь".

— Да, так оно и было, — подтвердил догадку Бауржан.

— Я встретил там людей, с помощью которых приобрёл начальные знания, определившие мою судьбу. Потом захотел узнать больше.

— О каких знаниях вы говорите?

— "Таблиги Джамаат". Есть в исламе такое движение. Поехал в Индию, там данное направление развито наиболее сильно. Потом съездил в Бангладеш. Общался с толкователями первоисточников, так сказать.

— И на каком языке общались?

— Я свободно владею английским. А там все на нем говорят.

— В интернете информация о "Таблиги Джамаат" устрашающая.

— Всё верно... Нужно лишь оговориться, что к терроризму напрямую это движение отношения не имеет. В нём нет призывов к джихаду, нет шахидов. Нет проявлений явной агрессии. Но это движение исповедует нетерпимость к иной вере. С этого всё начинается — с религиозных разногласий. В конечном счёте такая идеология ссорит и разобщает людей, разрывает общество на части. Это ведёт к гибели национальной идеи и в результате — к разрушению государства.

— Скажите, Бауржан, те проповедники, с которыми вы сталкивались, как-то отличаются от мусульман, исповедующих традиционное направление ислама? Внешне, может быть? Или отличия проявляются при общении? Собеседник улыбнулся.

— Внешне? Бороды имеете в виду? У нас половина аксакалов носят бороды, не записывать же их всех в радикалы... Нет, внешне эти люди могут от нас с вами никак не отличаться. Такой человек вполне может быть модно одет или гладко выбрит. Отличия в другом: в нетрадиционном взгляде на многие вещи. Такие люди могут агрессивно относиться к общественным, национальным или религиозным традициям. В этом их главное отличие от традиционных мусульман. Они категорически не принимают многое из того, к чему мы привыкли. И, пользуясь неграмотностью аудитории или отдельных людей, могут навязать свою точку зрения. Порой они бывают очень убедительны. Пример перед вами. Действительно, пример убедительный. У молодого человека два высших образования, он знает английский. Свободно и раскованно мыслит. И однако же кто-то сумел подобрать ключи к его сознанию.

— Вы не знали, что движение "Таблиги Джамаат" запрещено в Казахстане?

— Знал. В Усть-Каменогорске мне неоднократно говорили об этом имамы. Предупреждали меня и полицейские, просили остановиться. Я ведь сам стал фактически проповедником, или, лучше сказать, толкователем постулатов "Таблиги Джамаат". Меня с моими единомышленниками заметили... В то время я не предполагал, что всё будет так серьёзно. Думал — ну, максимум штраф выпишут или что-то в этом роде.

— Вы говорите о единомышленниках. Сколько их было? Они тоже проходили обучение за рубежом?

— Их было девять человек. Изучал "Таблиги Джамаат" за границей только я один.

— Ваши близкие знали о том, чем вы занимаетесь?

— Нет, они ни о чём не догадывались. Жена в том числе. Хотя в "Таблиги Джамаат" нередки случаи, когда муж может уйти из семьи на месяц, а то и больше. Проповедование идей движения ставится выше интересов семьи. Так поступают религиозные фанатики. К счастью, в нашем случае до этого не дошло, нас вовремя остановили.

— На какой срок вас осудили?

— Мне дали два года и шесть месяцев.

Никакой озлобленности или обиды на лице молодого мужчины я не заметил. Честно говоря, для меня это было неожиданностью.

— Вы считаете приговор справедливым?

— Теперь я знаю твёрдо, что был неправ. Я совершил большую ошибку. Да, приговор был справедливым. У меня было время подумать над этим и сделать выводы. Я раскаялся. Спасибо тем людям, которые мне в этом помогли.

— О каких людях вы говорите? Вы общались уже после оглашения приговора?

— Да, я встречался с ними здесь. Они навещали и навещают меня регулярно. Это сотрудники отдела по вопросам религии, а также психологи. Специалисты очень сильные и грамотные. С их помощью я сумел разобраться, в чём и почему заблуждался.

— Что теперь?

— Я отошёл от идей "Таблиги Джамаат" и вернулся к традиционному исламу. Считаю, что в демократическом государстве проповедование идей "Таблиги Джамаат" — это тупиковый путь. И выход из этого пути один — тюрьма. Путь этот противоречит интересам и задачам цивилизованного демократического государства. Поэтому повторю: то, что со мной произошло — справедливо, я это заслужил. Я очень жалею о том, что оступился.

— Чем вы занимаетесь здесь?

— Много читаю, учусь на автослесаря. Сначала попробовал стать пекарем, но понял — не моё. Работаю. Лично мне это нравится, не знаю, как другим. Я всё время чем-нибудь занят. Здесь вообще есть чем заняться: работает средняя школа, можно получить профтехобразование. Думаю, что пребывание здесь пойдёт мне на пользу во всех смыслах.

— Вам осталось сидеть чуть больше года. Чем будете заниматься после освобождения?

— Пойду работать, конечно. Меня ждёт на воле семья. У меня двое маленьких детей, сын и дочка. Детки в садик ходят, — теплеет лицом Бауржан.

— Вы хотели обратиться к казахстанцам через наше издание.

— Спасибо за предоставленную возможность. Я хотел бы обратиться к мусульманам: люди, не повторяйте моих ошибок. Пусть мой пример послужит вам уроком. Не ищите спасения или разъяснения возникших вопросов на сомнительных религиозных сайтах. Не слушайте так называемых самодеятельных проповедников. Не внимайте псевдоносителям знаний, которые ходят по квартирам или рассказывают об учениях, взятых непонятно откуда. Мы все мусульмане. Последователи ислама — не обязательно только те, кто по пять раз в день читает намаз. Обращайтесь к проверенным источникам или учёным, официально действующим от лица муфтията. Мы не должны разобщаться. Религиозное разобщение — это путь к общественному расколу и потере государственности, это деградация. Работайте и живите дружно на благо своей страны, ваших родителей и ваших детей. Уважайте законы нашей страны. Счастья всем казахстанцам! Мира в каждый дом!

Беседовал Дмитрий Терещенк

Источник:http://kazislam.kz/ru