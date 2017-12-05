Галым Жусипбек: В исламе всегда есть место плюрализму

Можно ли построить диалог в религии, есть ли в современном исламе место плюрализму, учитывает ли религия современные реалии в обществе – на эти и другие вопросы отвечает профессор университета имени Сүлеймана Демиреля в г. Алматы, PhD доктор по политологии Галым Жүсипбек.

- Сегодня в мире возникает множество противоречий на религиозной почве, есть и те, кто убивает людей якобы во имя религии. Что вы думаете об этом как ученый, есть ли в современном исламе место плюрализму?

- Эрозия идейного и доктринального плюрализма в современном мусульманском мире, доходящая до неприятия любого инакомыслия, является симптомом кризиса интеллектуального и религиозного исламского наследия, вымывания критического мышления, отмечаемое также повсеместным распространением литерализма и пуританства, всяческого рода теорий заговоров. Как отражение всего этого, проведенное фундаментальное исследование центра Pew показало, что в тридцати двух из тридцати девяти изученных стран, более половины мусульман считают, что есть только один верный способ толкования учения ислама, с наибольшим показателем в Египте (78%) и минимальным в Марокко (34%). Так что сегодня накопилось очень много проблемных вопросов, которые надо решать не просто комплексно, а фундаментально.

- Отражает ли такой подход интеллектуальное наследие ислама и то историческое многообразие, которое испокон веков существовало среди мусульман и не является ли это показателем наличия серьезных проблем в мусульманских сообществах в современном мире?

- Как утверждают современные ученые, для развития плюрализма простого принятие разнообразия недостаточно. Плюрализм – это процесс создания общества через взаимодействие друг с другом, используя критический и самокритичный подходы, через признание, а не утаивание наших глубочайших различий и ориентация на поддержание конструктивного диалога со всеми «инаковыми». По существу, большинство идеологий и верований склонны и стремятся к социальному конструированию людей вокруг одного языка, похожих идей, одного понимания морали и схожих идентичностей. Однако же, будучи людьми, мы не можем прожить без разнообразия. Данность этого мира – многообразие, которое вокруг нас, как бы мы не хотели все унифицировать. По существу, «различия представляют собой информацию». Так же, наши рассуждения, процесс познания строятся на основе категорий, которые в свою очередь, тесно связаны с существованием и процессом установления различий. Другими словами, человеческое мышление возможно и зависит от наличия различий.

- Как вы относитесь к высказываниям или подходу, что все мы «дети» Авраама?

- На сегодня проблематичным представляется даже тот подход в межконфессиональном диалоге, где делаются попытки найти общий фундамент с представителями других конфессий (это касается, как правило, диалога между иудеями, христианами и мусульманами), прилагаются усилия, чтобы заявить, что все мы являемся «детьми» Пророка Авраама (Ибрахима). А это в некоторой степени умаляет различия и акцентирует внимание на том, что мы где-то, может быть, и похожи, если даже не одинаковы. Этот подход, конечно, может быть где-то верным или, как минимум, оправданным, но это не полностью то, к чему можно и нужно стремиться. И не то, что может серьезно помочь в построении плюралистичного мира. Желание человека быть узнаваемым, достойным признания кем бы он ни был, скорее, подразумевает признание его различия, его уникальности, а не похожести с кем-то в цвете глаз, волос, и т.д. Это индивидуальная уникальность, различие, которые должны признаваться. И на самом деле именно этого многие хотят. Таким образом, нас не только привлекают различия, но попросту, они необходимы для нашего существования как человеческие существа, обладающие разумом, своими вкусами и предпочтениями. Как доказали именитые ученые, теоретики институциональной экономики Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглы и Джеймс Робинсон, залог устойчивого развития – это признание обществом плюрализма и создание государством условий для формирования «инклюзивных экономических и политических» (открытых для участия всех достойных) институтов и плюс верховенства закона и равенства всех перед законом.

- Признает ли Коран культурный плюрализм?

- Для многих мусульман религиозный плюрализм вызывает глубоко засевший страх в отношении прозападного секулярного релятивизма, учитывая отсутствие конкретных аятов из Корана и хадисов насчет плюрализма. Один из современных ученых-реформаторов, профессор исламского права Международного исламского университета в Малайзии Мохамммад Хасан Камали отмечет, что клеймение каждой неортодоксальной практики как не относящейся к исламу ослабляет, разрушает умму и практически является началом такфиритского подхода (называть других мусульман кафирами или неверующими), что очень ярко проявляется в радикальных группировках. Мы можем сказать, что мусульмане, если, с одной стороны, сокрушаются, что ислам – самая непонимаемая религия на Западе, то, с другой стороны, сами способствуют формированию стереотипов (и теорий заговоров) в отношении людей других верований. И подобная ситуация согласно Камали, не оставляет варианта мусульманам, чем нести ответственность за лицемерие. Коран запрещает такой подход, «Вы приказываете благочестие людям и забываете себя, в то время как вы читаете вслух Священное Писание? Неужели вы не уразумеете? (Св. Коран 2:44)». Если следовать первоисточникам, то можно увидеть, что Коран признает культурный плюрализм, «Другое из Его признаков это сотворение небес и земли, и разнообразие твоих языков и цветов (Св. Коран 30:22)». В дополнение в Коране отмечается, что все пророки и посланники были посланы к своим народам, чтобы проповедовать на знакомом им языке (Св. Коран 14:4). Культурный, политический, религиозный и экономический плюрализм, который мы можем наблюдать во всех аспектах человеческой цивилизации, является божественным промыслом – «Если бы пожелал Бог, Он сотворил бы вас одной общиной... ( Св. Коран 5:48).» Согласно нашему мнению, развитие плюралистического подхода и интерпретаций в мусульманских обществах должно стать «центровым принципом представления» об Исламе. Данный подход, методологию, выражаясь иначе, инклюзивное видение ислама отличает признание многочисленности религиозных путей, ведущих к единственному Творцу. И это признание многочисленности путей достижения спасения понимается как отображение духовной бесконечности Бога.

- В чем вы видите основную проблему построения религиозного плюрализма?

-Вообще проблемой многих веков является феномен того, что суннитско-исламская интеллектуальная мысль стала заморожена. Можно даже утверждать, что исламский мир все еще живет «фетвами», произведенными в условиях архаичного, несовременного мира, будь то 14-й, 15-й или 19-й век. Все это в условиях современного мира неизбежно ведет к эрозии и нередко даже к искоренению всякого рода плюрализма и развязыванию насилия. Одна из ведущих причин появления и распространения буквализма, пуританства и радикализма, являющихся в корне иррациональным, кроется в интеллектуальном и духовном кризисе, упадке критического мышления и в общем в кризисе генерации плюралистического мышления. К сожалению, факт, что на сегодня исламская мысль пребывает в состоянии глубокой интеллектуальной стагнации, одним из проявлений которого является существование очень широкого круга «о чем запрещено думать». По большому счету, интеллектуальная бедность свела исламскую мысль до уровня архаичной традиции, в том числе в качестве политической и правовой традиций. А чрезвычайное влияние идеи отождествления ислама с “шариатом” (в узком смысле означающем исламское право, которое было выработано в свое время не как абсолютно верный до конца света свод знаний, а в качестве определенных толкований, которые могут и должны меняться согласно требованиям времени) сделали досовременный закон и «застывшие богословское-правовые знания" теологической основой (предтечей) современной авторитарной и дискриминационной государственной и политической жизни многих мусульманских стран и обществ.

- То есть, религия должна учитывать современные реалии?

- Очень важно осознать то, что религиозные доктрины должны иметь потенциал для внутренней эволюции согласно требованиям времени, к примеру, потенциал для эволюционирования согласно интеллектуальному, правовому и морально-этическому уровню развития общества и человечества в целом. И ислам, будучи мировой религией, этот потенциал имеет. В исламе всегда есть место плюрализму.

Источник: http://kazislam.kz/ru