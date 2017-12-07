Эксперт: Жертвами деструктивных течений становится молодежь

По сообщению Духовного управления мусульман Казахстана, в нашей стране 940 человек были возвращены в традиционный ислам - ханафитский мазхаб. Из них 127 человек – по городу Алматы. Почему молодежь попадает под влияние деструктивных религиозных течений, как следует вести профилактическую работу? На эти и другие вопросы отвечает директор центра реабилитации по вопросам религий «Шанырак» при Управлений по делам религий г. Алматы Мирхат Мадияров.

- В Казахстане молодежь, как и во всем мире, тоже попадает в различные деструктивные течения, псевдорелигиозные организации и не потому, что жаждет туда попасть, а потому, что не знает, где истинная религия, а где ложная. Мирхат, так кто чаще всего становится жертвой культовых центров? - Хороший вопрос. Жертвами деструктивных псевдорелигиозных течений в основном становятся люди, которые практически ничего не знают о религии ислам либо знают поверхностно, что-то там услышали, что-то здесь, а единой целостной картины у них нет. В эту категорию, по нашим наблюдениям, входят в первую очередь учащиеся школ - старшеклассники и студенты, а также социально-уязвимые слои населения. Например, он из села, в школе особо не отличался тягой к знаниям, пошел работать, но на низкооплачиваемую тяжелую работу, где в основном нужна физическая выносливость, так как отсутствие знаний и образования не позволяет ему работать в престижных компаниях и хорошо зарабатывать. В селе у него остались неработающие родственники, родители, которым нужно помогать. В общем, на учебу денег нет, на свадьбу денег нет, по этой причине не может приобрести себе жилье и так далее. Что делать? Слоняется там, здесь, иногда заглядывает в мечеть… Вот тут-то и могут обратить на него внимание представители радикальных религиозных течений и попытаться с ним познакомиться, проникнуться к нему участливостью, вызвать к себе доверие, пожалеть и так далее. Примерно такая же картина происходит со старшеклассниками, поэтому я всегда говорю, что нам надо усиленно заниматься религиозным и духовным воспитанием молодежи и это надо начинать уже со школы. Молодое подрастающее поколение должно быть здоровым и духовно, и морально, и психологически, и физически. Такое здоровье дают истинные глубокие духовные знания, но их нужно приобретать именно из достоверных официальных источников, а не где-нибудь на улице или хватать с сомнительных сайтов, которыми сегодня интернет просто кишит. Раньше многие наши деды, известные в истории личности, учились в медресе, и это считалось элитным образованием, их уважали, любили, к ним прислушивались, с ними советовались. Например, Абай Кунанбаев, Ахмет Байтурсынов, Мухамеджан Тынышпаев и многие другие. Наш народ всегда испытывал духовную потребность, поэтому у нас система обучения религиозной грамотности была и при кочевом образе жизни, и при оседлом. Наряду с медресе раньше у нас хорошо был развит институт старейшин для более состоятельных семей, а в аулах были муллы и все они вносили свою лепту в духовное просвещение народа. - Как, на ваш взгляд, должна выглядеть система религиозного образования в Казахстане, чтобы максимально соответствовать требованиям времени и современным вызовам и угрозам? - Вы знаете, для решения этой задачи Духовным управлением мусульман Казахстана в 2016 году была принята целая концепция, которая называется Концепция развития религиозного образования. И это правильно, ведь сегодня религиозному образованию и религиозной грамотности населения должно придаваться наиважнейшее значение и особенно, как я уже сказал, среди молодежи. Концепция поможет продуктивно бороться с такими явлениями, как противозаконные действия на религиозной основе, деятельность радикальных течений, прикрывающихся исламом, противоречивость религиозных взглядов, убеждений среди молодых людей и так далее. То есть то, с чем мы сегодня сталкиваемся. При этом очень важно, что религиозные знания будут преподноситься в равной мере со светскими дисциплинами, причем на всех этапах образовательного процесса, учащиеся изучают основы истории и культуры традиционного ислама в поликонфессиональном и многонациональном обществе Казахстана. Другими словами, будет формироваться единый исламский учебный комплекс, который, как сказал Верховный муфтий, будет удовлетворять духовные потребности общества и индивидуума и в то же время вырабатывать иммунитет против идеологии и действий деструктивных течений. Вместе с тем в нашей стране сегодня готовят и выпускают высококвалифицированных преподавателей исламоведения и культуроведения с применением эффективных передовых методик международного опыта. С этой целью, например, у нас медресе переименовываются в колледжи, при мечетях действуют курсы религиозной грамотности, которые служат базовой основой, главным механизмом, позволяющим получить духовное образование большинству населения. В регионах уже много лет работают центры подготовки чтецов Корана и так далее. Также в Алматы действуют Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» и Институт повышения квалификации и знаний имамов. Реализация Концепции развития религиозного образования идет в два этапа – с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2020 год, так что работа идет и молодежи есть где учиться. Но в основном религиозной грамотности необходимо обучать своих детей в семье и школе, если мы, конечно, не хотим, чтобы наши сыновья стали когда-нибудь объектом вербовки и жертвой деструктивных течений. Как показывает жизнь, сегодня абсолютное большинство молодежи мало информировано о деструктивных религиозных течениях. О чем это говорит? О том, что они легко могут попасться на мишень приверженцев нетрадиционных религиозных течений. Попасть туда очень легко, а выбраться крайне тяжело.

Источник: http://kazislam.kz/ru