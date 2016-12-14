Вице-министр Казахстана: Госслужащий не может открыто выражать свои религиозные убеждения

Госслужащий не может открыто выражать свои религиозные убеждения. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Согласно Конституции Казахстан считает себя светским государством. При этом у нас обеспечиваются права на свободу выбора религии. Что касается госслужащих, то на них, как и на военнослужащих и подобных категорий лиц, налагаются какие-то обязательства. Человек, поступая на госслужбу, соглашается с тем, что у него будут какие-то ограничения, например, в поведении, действиях. Это же касается и религии. В рабочее время, естественно, государственный служащий должен выполнять свои непосредственные обязанности. Он не может открыто выражать свои религиозные убеждения. Он должен относиться к этому нейтрально", - отметил Берик Арын.

По его словам, если человек не согласен с данными требованиями, он может уйти с госслужбы и пойти работать в частный сектор. "Если госслужащий будет выказывать свое отношение к какой-то религии, он нарушает принципы отделения государства от религии", - добавил он.

Ранее руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков поднял вопрос о сокращении штата министерств.

"Есть еще одна проблема в госорганах - высокая текучесть кадров. При этом многие должности остаются вакантными продолжительное время. По итогам третьего квартала в системе Министерства финансов не заняты порядка 970 должностей, по Министерству национальной экономики - более 900, по Министерству сельского хозяйства - более 280", - сообщал ранее Адильбек Джаксыбеков.