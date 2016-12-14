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Республика Казахстан

В Казахстанском Шымкенте средства на украшение города передали детям-сиротам

14.12.2016 | Новости

80 миллионов тенге, что составляет почти 241 тыс. американских долларов, были выделены из государственного бюджета на украшение улиц города Шымкент. Власти города посчитали разумным направить эти деньги на помощь детям-сиротам и ребятам из малообеспеченных семей, нежели тратить на покупку новогодних украшений.

«Эту сумму решено пустить на помощь 5500 сиротам и детям из малоимущих семей", - говорится на официальном сайте акимиата.

Согласно сайту акимата города, средства будут потрачены на покупку зимней одежды. Инициатива отказаться от новогодних украшений поступила от акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова.

Внештатный советник акима Данат Жумин написал об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодня решили: пусть улицы Шымкента на Новый год украшают не разноцветные огни, а радость и улыбки детей. Отказались от новогоднего оформления площадей, улиц и парков за счёт бюджетных средств. Ранее запланированные в бюджете города на эти цели 80 млн. тенге решено направить на помощь сиротам и малоимущим семьям. К новому году ее получат около 5500 детей», - отметил чиновник.

ummamag.kg

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