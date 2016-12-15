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Республика Казахстан

Состоялось собрание представителей религиозных объединений Казахстана

15.12.2016 | Новости

14 декабря т.г. во Дворце мира и согласия состоялось очередное заседание Собрания представителей религиозных объединений Казахстана, передает ckr.kz.

Мероприятие проходило в рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан под эгидой «Независимость Казахстана: 25 лет по пути мира, согласия и бесконфликтного будущего».

На заседании Собрания приняли участие заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Б. Кулекеев, руководители и представители зарегистрированных в Казахстане религиозных объединений, Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК и Международного центра культур и религий.

Заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Б. Кулекеев выступая с речью на Собрании отметил достижения независимого Казахстана в области межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога; о государственно-конфессиональных отношениях в республике, о роли духовности в развитии и процветании всего человечества.

По итогам работы Собрания его участники от имени представителей религиозных объединений Казахстана подготовили поздравление к народу Казахстана по случаю празднования Дня Независимости Республики Казахстан.

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