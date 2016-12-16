Казахстан внедряет международные методы борьбы с финансированием терроризма

Казахстан активно сотрудничает с международными партнерами в деле борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страна продолжает преследовать и судить экстремистов.

"Казахстан с 2000-х годов вместе с ОБСЕ противостоит отмыванию нелегальных денег и финансированию терроризма. Конечно же, основная работа по пресечению оборота незаконного капитала в Казахстане лежит на сотрудниках комитета финансового мониторинга (КФМ) министерства финансов и генеральной прокуратуры", - рассказал "Каравансараю" уполномоченный офицер офиса программ ОБСЕ в Астане Колин Маккалоу.

В то же время, ОБСЕ борется с финансированием терроризма на другом фронте.

"Вот уже 16 лет эта организация проводит тренинги и семинары для банковского сектора и саморегулируемых финансовых организаций (ломбарды, компании по микрофинансированию)", - добавил Маккалоу.

В течение 2016 года ОБСЕ обучила 225 казахстанцев, в том числе "сотрудников КФМ, банковского и страхового секторов, рынка ценных бумаг, нотариусов и адвокатов", отметил он, подчеркнув, что в этом году проведено пять таких учебных сессий.

Итальянские и латвийские специалисты, проводящие семинары, обсуждают международную практику борьбы с финансированием терроризма, сказал он.

Распространенная проблема

Казахстанские власти расслесуют немало дел о финансировании терроризма.

По данным КФМ, 2013 году власти раскрыли по стране 219 дел о финансировании терроризма.

В 2014 году это число выросло до 274, заявили в комитете, хотя в комитете ссылаются на конфиденциальность, отказываясь называть суммы.

"Поскольку Казахстан активно интегрируется во все международные процессы, в том числе экономические, то противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, является для него важным делом", - сказал "Каравансараю" адвокат из Астаны Ержан Сиюбаев.

"Поэтому образовательная программа ОБСЕ очень актуальна для адвокатов и нотариусов, которым приходится сталкиваться с вовлеченными в отмывание денег лицами", - считает он.

Итальянский инструктор Джузеппе Ломбардо "предостерег юристов от организации подставных компаний, от открытия счетов на своем имя вместо клиента для размещения его средств, а также от участия в сделках по купле-продаже компаний, которые могут быть приобретены за счет нелегальных средств", сказал Сиюбаев.

В нынешних условиях адвокатам приходится соблюдать баланс между конфиденциальностью полученной от клиентов информации и законодательством Казахстана, согласно которому они обязаны в осуществлять финансовый мониторинг заключаемых сделок, сказал он.

Совет владельцам ломбардов и риелторам

"Нынешняя работа по противодействию терроризму и обороту незаконных денег очень актуальна для Казахстана", - сказала в разговоре с "Каравансараем" аудитор-ревизор из Астаны Бижамал Рахметова.

Своевременное предупреждение о рисках, которым подвергаются жители страны, важнее, чем работа пост-фактум, считает она.

Во время семинара в Астане 18 ноября, который посетила Рахметова, лекторы дали несколько советов сотрудникам ломбардов, к которым относится и она.

"Нам посоветовали обращать пристальное внимание на клиентов, которые отдают в залог ювелирные изделия, и оповещать финансовый контроль министерства финансов о подозрительных личностях", - сказала она.

"Однако во время семинара выяснилось, что наибольшему риску подвергаются не столько работники ломбардов, сколько сотрудники риелторских компаний ...Перепродажа недвижимости является одним из популярных способов отмывания денег", - добавила Рахметова.

"Если человек нервничает... или торопится заключить сделку купли-продажи, это уже звоночек о том, что с ним что-то не так", - объяснила она.

Каравансарай