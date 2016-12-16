Нурсултан Назарбаев заявил о возможном изменении Конституции Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о возможном изменении законодательства для усиления «ответственности парламента и правительства за состояние дел в стране». Выступая сегодня на собрании в Астане к 25-летию независимости, Назарбаев сказал о планах по перераспределению полномочий между президентом, правительством и парламентом.

По словам Назарбаева, «Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления», но сегодняшний день ставит вопрос возможного расширения полномочий парламента и правительства.

«Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а возможно, и Конституции», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Казахстан является суперпрезидентской республикой. Президент наделен широкими полномочиями, он назначает премьер-министра и министров, 15 депутатов сената (верхней палаты парламента), глав дипломатических представительств Казахстана за рубежом, с согласия сената — председателя Центральной избирательной комиссии, председателя Национального банка, главу КНБ, генерального прокурора. Он определяет структуру правительства, образует, упраздняет и реорганизует центральные исполнительные органы, не входящие в структуру правительства. Президент назначает парламентские выборы и принимает решение о проведении референдумов.

Президент является верховным главнокомандующим Вооруженными силами. В Конституции Казахстана отсутствуют ограничения для Нурсултана Назарбаева по выдвижению собственной кандидатуры на выборах президента. В законодательстве за Назарбаевым закреплен статус «лидера нации», дающий ему иммунитет от привлечения к какой-либо ответственности даже после отставки с поста президента.

news.tj