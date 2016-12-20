В деструктивные секты вступают заблудшие люди и криминалитет, - министр по делам религии

В состав деструктивных религиозных объединений чаще всего входят заблудшие люди и представители криминалитета, которые становятся идеологическими предателями своей страны, заявил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, передает Today.kz.

"Те люди, о которых мы говорим, которые участвуют в террористических группах, они в абсолютном меньшинстве. Это либо заблудшие люди, либо представители криминалитета, которые во все времена были в любой стране мира. Нет сегодня ни одной страны , которая была бы на 100 процентов защищена от религиозного экстремизма или криминалитета. Наша страна в этом плане одна из наиболее благополучных и безопасных", - сказал Нурлан Ермекбаев в интервью телеканалу КТК.

Участие в деструктивных сектах министр считает предательством по отношению к своей стране.

"Это люди, которые живут в стране, пользуются ее благами, и при этом в душе ненавидят эту страну. При первом вызове, команде из-за рубежа, они готовы взять в руки оружие и идти убивать тех, с кем выросли вместе", - подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, министр отметил, что сегодня религиозные течения нередко становятся политическими инструментами и участвуют в разделе сфер влияния.

"Сегодня некоторые религиозные течения стали своего рода инструментом мягкой силы. И определенные центры принятия решений, центры влияния, находящиеся далеко от той или иной страны, заинтересованы в том, чтобы использовать те или иные инструменты для продвижения своих конкретных интересов. Нет ничего духовного в том, что религиозные течения используются в интересах определенных политических сил, которые стремятся расширить сферы своего влияния", - заявил Нурлан Ермекбаев.

При этом министр подчеркнул, что традиционный ислам является религией мира.

Кроме того, он призвал всех верующих относиться к духовному развитию без фанатизма и с чувством меры.

"Религия, как медицинский препарат, может иметь две стороны. Она может быть полезна, если используется правильно, понимается правильно и применяется правильно. Она может быть и вредной вплоть до летального исхода. Так называемые деструктивные или нетрадиционные религиозные течения категорически отвергают национальные особенности и традиции. Такие, например, неотъемлемые для казахов, вещи, как воздание почестей своим предкам, посещение могил. Даже употребление в пищу конины и кумыса расценивается некоторыми нетрадиционными течениями, как недопустимое", - рассказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что народ, который пойдет по этому пути, может потерять свою национальную культуру и самобытность.