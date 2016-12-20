Хиджаб является не религиозной, а национальной одеждой в арабских странах, - министр по делам религии

Хиджаб является не религиозной, а национальной одеждой женщин в странах Ближнего востока, поэтому казахстанкам нет никакой необходимости его надевать, считает министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, передает matritca.kz.

"99,8 процента школьниц в Казахстане хиджабы не носят. И вообще ношение хиджаба не относится к пяти основным заповедям мусульманина. В целом, для народов нашего региона такое понятие, как хиджаб не характерно. Никогда женщины не прятали лица в Центральной Азии. Были орамал, кимешек и саукеле. Хиджаб в странах Ближнео Востока не столько религиозный, сколько национальный атрибут. Непонятно, почему наши женщины должны носить хиджабы, бурки или никабы, мы же не заставляем другие народы носить тюбетейки или кимешеки. Каждый народ имеет право следовать своим обычаям", - сказал Нурлан Ермекбаев в интервью телеканалу КТК.

Он также подчеркнул, что в Конституции закреплено: Казахстан является светским государством. При этом светскость - "это не воинствующий атеизм, который был в недавнем нашем прошлом". Суть светского принципа в том, что государство не вмешивается во внутренние убеждения и свободу совести человека, а религиозные объединения не вмешиваются в те вопросы, которые регулируются законами государства.

По мнению министра, светское государство - единственный возможный путь развития для многонационального и многоконфессионального Казахстана.

Ранее эксперты по национальной культуре, религии и истории призывали не путать традиционные кимешеки замужних казашек с одеждой арабских женщин. Эксперты утверждают, что хиджаб никогда не был традиционной одеждой казахских женщин.

Министерство по делам религий создано в Казахстане указом Президента 13 сентября 2016 года. Новому ведомству были переданы функции и полномочия: в сферах взаимодействия с религиозными объединениями, обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания, а также взаимодействия государства и гражданского сектора – от Министерства культуры и спорта Республики Казахстан; в сфере молодежной политики - от Министерства образования и науки Республики Казахстан.