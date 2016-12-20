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Республика Казахстан

Комнаты для намаза, возможно, появятся в аэропортах и торговых центрах Казахстана

20.12.2016 | Новости

Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана рассматривает вопрос открытия помещений для намаза в зданиях аэропортов и вокзалов, а также в торгово-развлекательных центрах, передает matritca.kz.

"Этот вопрос поднимается в последнее время, многие верующие высказывают пожелания, чтобы намазхана была в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, возможно, в торгово-развлекательных центрах. Сейчас этот вопрос мы рассматриваем с учетом мнения и активно соблюдающих все религиозные обряды мусульман, и мнения другой части населения", - сказал Нурлан Ермекбаев в интервью телеканалу КТК.

Министерство будет искать решение вопроса о помещениях для совершения намаза, которое будет устраивать все стороны.

Ранее молельные комнаты в Казахстане действовали в зданиях вокзалов, аэропортов и в государственных учреждениях. Они были закрыты в соответствии с законом "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", принятым в 2011 году.

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