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Республика Казахстан

Спецслужбы Казахстана сразу в трёх областях проводят спецоперацию против экстремистов

21.12.2016 | Новости

Спецоперация КНБ по нейтрализации ячеек религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджры» проходит в Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях и самом городе Алматы.

По подозрению в разжигании религиозной розни и участии в ее деятельности задержаны 16 человек. Ведутся обыски по месту их проживания.

Пресс-служба Комитета нацбезопасности сообщила, что члены этой организации пропагандируют принцип так называемого «обвинения в неверии» или «такфира», на котором построена идеология «Аль-Каиды» и ИГИЛ.

Экстремистской организацией «Ат-Такфир уаль-Хиджра» признана судом в 2014 году и запрещена на территории Казахстана. Террористической ее считают также в США, России, Китае и других странах.

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