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Погранслужбы Казахстана и Китая договорились обмениваться данными о террористах22.12.2016 | Новости
Погранслужбы Казахстана и Китая договорились обмениваться данными о лицах, причастных к терроризму, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу погранслужбы КНБ РК.
«Актуальные вопросы сотрудничества и перспективы межведомственного взаимодействия были рассмотрены в ходе рабочей встречи заместителя председателя КНБ РК – директора пограничной службы генерал-майора Дархана Дильманова с заместителем начальника главного мобилизационного управления центрального военного совета, начальником комитета по государственным границам и морским делам КНР генерал-майором Му Минбином», - говорится в сообщении, распространенном в среду.
Руководители пограничных ведомств Казахстана и Китая в ходе встречи обменялись мнениями об обстановке на государственной границе и принимаемых мерах по повышению эффективности охраны.
«Руководители делегации Казахстана и Китая акцентировали внимание на обеспечение безопасности на границе в вопросах противодействия международному терроризму и экстремизму, провоза оружия, средств террора и наркотических средств. Выражена готовность в организации обмена данными о лицах причастных к террористическим организациям и их намерениях пересечения госграницы РК и КНР», - отмечается в сообщении.
На встрече также было отмечено, что совместное патрулирование участков государственной границы положительно повлияло на обеспечение безопасности на границе и ее режима.
По окончании встречи руководители погранведомств выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
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