Казахстан и Иран подписали четыре документа о сотрудничестве

Представители госведомств Ирана и Казахстана подписали пять меморандумов о взаимопонимании (МОВ) в кулуарах состоявшейся в Астане 22 декабря встречи президента Ирана Хасанов Рухани с его казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, сообщает иранское государственное телевидение IRINN TV.

Подписанные документы включают МОВ о карантине животных при пересечении границ, о сотрудничестве в области судоходства на Каспии, меморандумы по содействию туризму и о сотрудничестве между Центральным банком Ирана и Национальным банком Республики Казахстан в целях повышения взаимной торговли, а также документ о сотрудничестве в сфере труда и социального обеспечения.

Рухани который находится в турне по трем странам региона, прибыл в Казахстан 21 декабря.

По данным таможенной администрации Ирана, за последний финансовый год (закончившийся 20 марта 2016) Иран импортировал товаров из Казахстана на сумму в 87 миллионов долларов​​. В то же время Иран экспортировал в Казахстан товаров на сумму в 137 миллионов долларов​​.

Обе стороны намерены увеличить объем товарооборота до 1 миллиарда в год.