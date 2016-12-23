«Неуместный «талак» - главная угроза институту семьи»

Интернет-портал Ult.kz рассказывает, как создают семьи и разводятся представители нетрадиционных религиозных течений, пишет Ratel.kz.

«Представители нетрадиционных религиозных течений не регистрируют браки в загсах. Они совершают обряд «неке» (мусульманский обряд бракосочетания) без согласия родителей и без свидетелей. Многие из них относятся к этому безответственно и легко расторгают такие браки, оставляя без попечения бывших жен и детей.

Часто женщины, состоявшие в таких браках, получают «талак» (развод) и остаются с детьми на улице. Это противоречит как устоям традиционного ислама, так и законам светского государства.

Поэтому для повышения ответственности в мечетях при Духовном управлении мусульман Казахстана совершают обряд «неке» только после регистрации брака в официальных органах. Ислам не поощряет развода без серьезных причин, а также для сочетания браком тоже должны быть соблюдены определенные условия. К примеру, мужчина и женщина должны быть в здравом уме и рассудке, обязательно наличие свидетелей, мужчина должен выплатить калым, а также быть в состоянии содержать семью.

Развод возможен, если: муж бесплоден или болен СПИДом, не в состоянии содержать семью, оставил семью без присмотра на длительное время, избивает жену, а также измена жены и другие серьезные причины.

Некоторые представители нетрадиционных течений после развода свою бывшую жену «дарят» братьям по вере. Это против шариата и в целом противоречит исламским моральным устоям. Последователи радикальных течений даже взяли за привычку разводиться по телефону, отправив сообщение со словом «талак», - пишется в материале.