Астанинской мечети «Хазрет Султан» присвоен особый статус «главная мечеть»

Решение о присвоении мечети "Хазрет Султан" особого статуса республиканская "Главная мечеть" было принято на заседании в Духовном управлении мусульман Казахстана в Алматы и издан приказ Верховного муфтия Ержан кажы Малгажыулы.

Приказ Верховного муфтия гласит: «Филиалу республиканского исламского религиозного объединения мечети «Хазрет Султан» города Астаны Духовного управления мусульман Казахстана присвоить особый статус республиканская «Главная мечеть».

На заседании, прошедшем под председательством Верховного муфтия, решение присвоить особый статус республиканская «Главная мечеть» мечети «Хазрет Султан» было принято единогласно руководителями отделов и сотрудниками ДУМК.

6 июня 2012 года церемония открытия мечети «Хазрет Султан» прошла с участием Президента Нурсултана Назарбаева. На сегодняшний день мечеть «Хазрет Султан» является крупной мечетью, не имеющих себе равных, в Центральной Азии и она вошла в список самых красивых зданий Казахстана, и ее посещают зарубежные государственные лица, которые приезжают в нашу страну с официальным визитом.

«Мечеть «Хазрет Султан» будет не только местом для молитвы, но и крупным духовно — просветительским центром, так как в новой мечети имеются библиотеки и учебные помещения», - отметил на церемонии президент Нурсултан Назарбаев.

«Хазрет Султан» является центром проведения республиканских мероприятий Духовного управления мусульман Казахстана, в частности, научных конференции, семинаров, благотворительных акций, а также трибуна мечети есть то место, где выступают и Верховный муфтий, и известные авторитетные теологи, религиозные деятели, главные имамы областей. За короткий срок «Хазрет Султан» стала важной мечетью республиканского уровня. Об этом сообщает сайт Muftyat.kz.

Телерадиостудия «Хикмет» при мечети трудится в духовно-просветительской сфере страны и удовлетворяет спросы джамаата на аудио и видео проповеди.

Построенное в классическом исламском стиле с применением традиционных казахских орнаментов здание Главной мечети оснащена современной технологией. С момента открытия мечети «Хазрет Султан» приезжала официальная делегация из 170 стран мира и 137 делегации из разных регионов Казахстана.

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