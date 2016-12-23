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Республика Казахстан

Муфтий Казахстана встретился с муфтием Монголии

23.12.2016 | Новости

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы принял председателя Союза мусульман Монголии, муфтия Батырбек кажы Хадысулы.

На встрече состоялось обсуждение вопросов духовной сферы жизни общества. И Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы сообщил, что Духовное управление мусульман Казахстана будет продолжать оказывать поддержку мечетям Монголии.   

Следует отметить, что ДУМК обеспечивал зарубежных братьев-служителей религии соответствующими духовными книгами и шапанами. В свою очередь, Батырбек Хадысулы поблагодарил муфтият за проявленную заботу. А также, выразил свою радость за нашу развивающую и процветающую страну. И еще передал казахскому народу искренние приветствия монгольских мусульман.

 

muftyat.kz

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