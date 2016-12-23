В Казахстане задержали 33 подозреваемых членов террористической организации

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил о задержании 33 подозреваемых в экстремизме по итогам масштабной спецоперации, пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы КНБ, специальная операция по ликвидации ячеек религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир уаль-Хиджра" началась 21 декабря.

"Всего по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности данной организации… задержаны 33 человека", — говорится в сообщении.

В КНБ добавили, что "в ходе обысков по адресам проживания и сборов сторонников "Ат-Такфир уаль-Хиджра" обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег".

"В отношении семи лидеров и активных участников ячеек "Ат-Такфир уаль-Хиджра" применена мера пресечения в виде содержания под стражей, одному — подписка о невыезде. В отношении восьми лиц избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Семнадцать рядовых членов организации пока привлекаются к расследованию в качестве свидетелей", — проинформировали в ведомстве.

В КНБ отметили, что большинство задержанных начали давать признательные показания и изъявили желание сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что оперативные мероприятия проводились одновременно в Алма-Атинской, Актюбинской, Атырауской областях и городе Алматы.

КНБ сообщал, что члены этой организации пропагандируют принцип так называемого "обвинения в неверии", или "такфира", на котором, в свою очередь, построена идеология "Аль-Каиды", ИГ (запрещены в РФ — ред.) и ряда других террористических группировок. По данным КНБ, последователи "Ат-Такфир уаль-Хиджра" одобряют действия террористов в Сирии и Ираке, а также в целом отрицают светскую форму правления и конституционные законы страны.

Данная организация признана экстремистской судебным решением в 2014 году, ее деятельность запрещена на территории Казахстана. Она включена в перечни террористических организаций в США, России, Китае, Египте, Ливии, Марокко, Таджикистане, Узбекистане и ряде других стран.

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