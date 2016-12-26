Казахстанцев предупреждают о том, как не стать экстремистом

О том, к чему может привести незнание закона, которое, как известно, от ответственности не освобождает, шла речь на брифинге, посвященном профилактике правонарушений в религиозной сфере, пишет apgazeta.kz.

Руководитель и специалисты управления по делам религий Кызылординской области, разъясняя положения действующего законодательства, акцентировали внимание на ситуациях, участниками которых может стать каждый из нас.

К примеру, если к вам где-то на улице, в любом публичном месте подошли прилично выглядящие, доброжелательные люди (или постучали в дверь вашей квартиры) и предложили брошюры религиозного характера, то надо отдавать себе отчет в том, что они совершают противоправное деяние. Именно потому, что согласно Закону РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», распространение таких материалов допускается только в культовых зданиях, а также в специально определенных местными исполнительными органами стационарных помещениях. Того, кто, не желая обидеть пожилую даму, брошюру берет, к соучастникам, конечно, не причислят. Но поощрять подобную незаконную деятельность, конечно, не стоит.

Миссионеры, коих только в нашей области 70 человек, имеют право продавать, распространять литературу, прошедшую соответствующую религиоведческую экспертизу в Министерстве по делам религий и гражданского общества. Вряд ли эту обязательную и необходимую процедуру прошла литература, распространяемая и продаваемая в неустановленных местах.

Несложно представить такую ситуацию: взрослый человек, не читая, приносит в дом подаренные брошюры. Они, как правило, красочные, написаны доступным языком, привлекают внимание детей. Ребенок несет ее в школу, читает вместе с одноклассниками... В том случае, если там содержатся моменты радикального, экстремистского плана, то это уже чревато серьезными последствиями.

Думается, если бы учитель физики и математики К. из Сандыктауского района был хорошо осведомлен о возможных последствиях своих действий, то не оказался бы на скамье подсудимых. Доказанная судом вина молодого специалиста заключается в том, что, будучи верующим, совершающим намаз человеком, он искал информацию религиозного характера в интернете. Под заинтересовавшими его публикациями ставил «лайки», об этом тут же узнавали его «виртуальные» друзья в социальных сетях и получали к ним доступ. А понравившиеся и распространенные им материалы по заключению религиоведческой экспертизы содержали моменты возбуждения религиозной розни и пропаганды терроризма.

Следует быть внимательным, посещая бесплатные языковые курсы, популярные сегодня всевозможные тренинги личностного роста. Иногда под подобными вывесками незарегистрированные официально религиозные объединения проводят пропаганду своих воззрений. Тогда как заниматься этим могут только те объединения, которые прошли все предусмотренные законом регистрационные процедуры.

В нашей стране, гарантирующей своим гражданам реализацию принципа свободы совести, религиозные мероприятия - богослужения, обряды, церемонии, религиозные собрания - беспрепятственно проводятся в определенных законом местах. К ним относятся культовые здания, другие помещения религиозных объединений, места поклонения, кладбища и крематории. При необходимости некоторые ритуальные обряды (к примеру, поминальные обеды), могут проводиться в жилых помещениях и объектах общественного питания. Но только при условии соблюдения прав и интересов вблизи проживающих граждан.

- Во всех мечетях, храмах, культовых сооружениях имеются свои внутренние правила поведения, - подчеркивали спикеры брифинга. - Верующие приходят в них помолиться, выразить свои чувства к богу, духовно обогатиться. К сожалению, иногда прихожане информируют нас о нарушениях порядка в мечетях.

Находятся люди, которые демонстративно игнорируют слова имамов, провоцируют споры, конфликты с ними, а то и запугивают священнослужителей и прихожан. Иногда доходит до осквернения и порчи предметов традиционной духовной культуры, а также актов вандализма на кладбищах.

- В этой связи хотели бы официально заявить, что священнослужители всех официально зарегистрированных религиозных объединений находятся под защитой государства, - говорил и.о. руководителя облуправления по делам религий Болат Касенов. - Действия подобных правонарушителей в соответствии с законодательством квалифицируются по меньшей мере как хулиганство, а то и как воспрепятствование законной религиозной деятельности.

Зафиксированы ли случаи отказа родителями от вакцинации детей в силу религиозных убеждений? Отвечая на этот вопрос, главный специалист управления Галина Бессмертная говорила о том, что специалистами тщательно проверяется информация, передаваемая областным управлением здравоохранения о каждом отказе. В результате выяснилось, что из религиозных убеждений родители исходили в трех случаях. В остальных сыграли свою роль их субъективная оценка состояния здоровья детей на момент плановой вакцинации и недоверие к качеству вакцин.