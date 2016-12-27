Результаты спецоперации по ликвидации ячеек «Ат-Такфир уаль-Хиджра» в Казахстане

Всего по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности данной организации совместно с подразделениями органов внутренних дел задержаны 33 человека, передает pricom.kz.

Начатая 21 декабря специальная операция по ликвидации ячеек религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», как сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, завершена.

Напомним, оперативные мероприятия проводились одновременно в Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях и городе Алматы.

«Всего по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности данной организации совместно с подразделениями органов внутренних дел задержаны 33 человека. В ходе обысков по адресам проживания и сборов сторонников «Ат-Такфир уаль-Хиджра» обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег. Назначены необходимые экспертизы», – говорится в официальном пресс-релизе комитета.

По совокупности полученных на сегодняшний день доказательств в отношении семи лидеров и активных участников ячеек «Ат-Такфир уаль-Хиджра» применена мера пресечения в виде содержания под стражей, одному – подписка о невыезде.

По информации КНБ РК, в отношении восьми лиц избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 17 рядовых членов организации пока привлекаются к расследованию в качестве свидетелей.

«Большинство задержанных лиц начали давать признательные показания и изъявили желание сотрудничать со следствием. От них получены сведения о проведении тайных сборов, где пропагандировалась радикальная идеология. При этом деятельность казахстанских ячеек управлялась из-за рубежа. Оперативно-следственные действия продолжаются», - отмечается в сообщении.