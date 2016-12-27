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Республика Казахстан

Мангистауская областная мечеть отметила Маулит

27.12.2016 | Новости

В честь месяца Маулит руководитель Мангистауского областного филиала фонда «Зекет» Серик Хантореев и почтенные аксакалы региона совершившие хадж, в областной мечети накрыли дастархан для жамаата.

Главный имам области С.Сейтбеков принимая участие в мероприятии, прочитал проповедь, призывающей быть истинной уммой для пророка.  Аксакалы мечети так же отметили важность такого мероприятия.

В завершении по инициативе руководства Мангистауского филиала фонда Зекет в подарок жамаату были розданы жайнамазы.

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