В Казахстане сторонников ДАИШ осудили за покушение на имущество бизнесмена

В Шымкенте троих жителей Карагандинской области приговорили к девяти, восьми годам и четырем годам и девяти месяцам лишения свободы соответственно, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Южно-Казахстанского областного суда.

Александр Кривоносов и Самат Жолдыбаев признаны виновными в том, что они, "поддерживая тесную связь с лицами, участвующими в деятельности террористической группы, входящей в состав запрещенной в РК международной террористической организации "ДАИШ", и выполняя прямые указания этих лиц, в июне 2016 года устанавливали местонахождение и производили фотографирование движимого и недвижимого имущества, членов семьи известного предпринимателя из Шымкента".

"Фотографировали и прослеживали маршруты их движения с целью завладения его имуществом в особо крупном размере путем разбойного нападения. Но они не смогли довести задуманное до конца по независящим от их воли обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками ДКНБ по ЮКО", - отмечает пресс-служба суда области.

Этим же приговором подсудимый Асиф Токарев признан виновным в том, что он хранил в своем компьютере материалы, содержащие пропаганду терроризма, и распространял их на территории Казахстана. Приговор не вступил законную силу.

Ранее осужденным были предъявлены обвинения по четырем статьям УК РК - "Разбой", "Пропаганда терроризма", "Создание и руководство террористической группой" и "Укрывательство преступления".