Муфтий Казахстана поздравил имамов с повышением квалификации

Имамы, обучавшиеся в Исламском институте повышения квалификации имамов в октябре и декабре 2016 года при Духовном управлении мусульман Казахстана, встретились с Верховным муфтием Ержан кажы Малгажыулы и председателем Союза мусульман Монголии Батырбек кажы Хадысулы. В ходе встречи состоялся обмен мнениями с Верховным муфтием Ержан кажы Малгажыулы.

В завершении встречи Верховный муфтий вручил имамам, закончившим 2-х месячный курс «октябрь-декабрь 2016», свидетельства и сертификаты, подтверждающие о прохождении курса «Халал стандарт".

Исламский институт повышения квалификации имамов при ДУМК с 2001 года повышает знания и квалификацию наших и зарубежных имамов. Преподаваемые предметы в Исламском институте утверждаются решением Совета Улемов ДУМК. Председатель ДУМК, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы проводит встречи с имамами каждого курса обучения Исламского института. В преподавательский состав института входят: директор института Мырзабаев Кенжеали Коныратбайулы, доктор исторических наук, профессор, академик Карибаев Берекет Бакытжанулы, доктор теологических наук Мухитдин Исаулы, преподаватель университета «Нур-Мубарак», доктор Кайрат Курманбаев.

2016 году в Исламском институте прошли курс обучения 200 имамов из Казахстана, Монголии и России. В целом, с момента открытия данного института более1500 имамов закончили курсы обучения.

В текущем году под руководством директора института было выделено 20 грантов для усердных, но с трудными социальными положениями, имамов. А также социальные положения всех имамов учитываются со стороны института. Следует отметить, что 2016 году 16 имамам была оказана социальная помощь в сумме около 500 тысяч тенге. В том числе, зарубежным имамам из России и Монголии были представлены гранты на бесплатное обучение включая дорожные расходы, общежитие, а также обеспечили бесплатным питанием.

Пресс-служба Исламского института повышения квалификации имамов.

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