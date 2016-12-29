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Потомок пророка Мухаммеда посетил Казахстан29.12.2016 | Новости
Верующие Кызылорды праздники в честь дня рождения пророка Мухаммеда провели вместе с потомком пророка Мухаммеда имамом мечети Аль-Акса Шейхом Наджихом Бкератом, сообщает корреспондент BNews.kz.
Прекрасную мечеть «Акмешит-Сырдария» впервые посетил гость Кызылорды - имам мечети Аль-Акса (город Иерусалим – авт.) Шейх Наджих Бкерат.
Горожане встретили уважаемого Шейха радушно и с подобающим ему почетом.
«Мечеть Аль-Акса занимает особенное место в исламской истории и является третьей по счету главной святыней, - рассказал главный имам Кызылординской области Талгат Омар, с которым у Шейха Наджих Бкерата была личная встреча. - С этим местом связано ночное путешествие пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса».
Гость принял участие в праздничных мероприятиях по случаю дня рождения пророка Мухаммада - Мавлид ан-Набив – в городской мечети «Калмухаммед ишан», также он лично прочитал молитву о мире и благополучии в Казахстане.
«Мы благодарны Шейху Наджиху Бкерату, что он так положительно отнесся к религиозной ситуации в регионе, и за те теплые пожелания, что он сделал нашему народу, приаральцам», - рассказали прихожане мечети «Калмухаммед ишан».
Шейх Наджих Бкерат - прямой потомок пророка Мухаммеда в сороковом поколении. Он историк по образованию, известен в нашей стране огромным интересом к теме казахского происхождения великого султана Бейбарса. По словам Бкерата, биография легендарного военачальника волнует его со студенческих лет. И для него важно знакомство с народом, землей, породившей славного сына, который, будучи рабом, сумел достичь вершин власти и стал султаном Египта.
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