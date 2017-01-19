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Республика Казахстан

В Казахстане вводится новый предмет для школьников «Традиции и обычаи народов Казахстана»

19.01.2017 | Новости

Почему у казахов не принято показывать новорожденного малыша 40 дней, почему русские на свадьбах продают блины, какую одежду носили белорусы и из чего готовят настоящий украинский борщ. 

Почему у казахов не принято показывать новорожденного малыша 40 дней, почему русские на свадьбах продают блины, какую одежду носили белорусы и из чего готовят настоящий украинский борщ. Школьники Усть-Каменогорска начнут изучать новый предмет "Традиции и обычаи народов Казахстана", передает корреспондент Tengrinews.kz.

С инициативой внедрить в школьный процесс новый предмет выступила прокуратура Восточно-Казахстанской области. Блюстители закона уверены, что знание традиций и обычаев людей разных национальностей, проживающих рядом, поможет казахстанцам лучше понимать друг друга. "Многие традиции схожи и имеют общие корни, знание этого усилит наше единство и понимание того, насколько мы близки", - отметили в прокуратуре

В пилотном режиме уже завтра в двух усть-каменогорских школах пройдет новый урок. А в конце года предмет "Традиции и обычаи народов Казахстана" планируется включить в число тех дисциплин, по которым сдают экзамены. Если предмет хорошо зарекомендует себя в школах восточного Казахстана, то подобный факультатив появится в расписаниях всех учебных заведений республики.

Источник: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/u-shkolnikov-ust-kamenogorska-poyavitsya-novyiy-predmet-310439/

 

 

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