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Республика Казахстан

В Казахстане создали религиозный образовательный сайт

19.01.2017 | Новости

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) открыло исламский образовательный сайт qalam.kz на казахском языке в целях просвещения читателей о традиционном исламе. 

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) открыло исламский образовательный сайт qalam.kz на казахском языке в целях просвещения читателей о традиционном исламе. Об этом в понедельник (16 января) сообщает e-islam.kz.

В современном мире необходимо охватить аудиторию в Интернете, вместо использования таких устаревших методов, как чтение лекций, сообщает духовенство мечети «Халифа Алтай» в Усть-Каменогорске.

Администраторы сайта сказали, что цель - ознакомление посетителей с истинным, ненасильственным исламом.

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/newsbriefs/2017/01/18/newsbrief-01

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