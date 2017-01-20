Гражданин Казахстана признался в США в пособничестве ИГИЛ

Гражданин Казахстана Ахрор Саидахметов признал себя виновным в сговоре с целью оказания поддержки террористической организации ИГИЛ (запрещена в Казахстане решением суда), сообщил в пресс-релизе в четверг минюст США, передает РИА Новости.

Гражданин Казахстана Ахрор Саидахметов признал себя виновным в сговоре с целью оказания поддержки террористической организации ИГИЛ (запрещена в Казахстане решением суда), сообщил в пресс-релизе в четверг минюст США, передает РИА Новости.

Саидахметов (21 год) жил в Нью-Йорке. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет, даже несмотря на сделку с правосудием.

Прокурор США Роберт Кейперс заявил, что обвиняемый намеревался поехать в Сирию и воевать там на стороне ИГИЛ либо осуществить теракт на территории США.

Согласно обвинительному заключению, в 2014-2015 годах Саидахметов и его подельник, гражданин Узбекистана Абдурасул Журабоев совместно планировали поездку в Сирию, а если это не получится, купить автомат и расстрелять полицейских. В 2015 году Саидахметова арестовали в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, где он пытался сесть на самолет, летевший в Турцию. Журабоева арестовали в тот же день и тоже с билетом в Турцию. По делу проходит еще один гражданин Узбекистана Аброр Хабибов, которого обвиняют в попытке собирать деньги на помощь террористам.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12387-grazhdanin-kazakhstana-priznalsya-v-ssha-v-posobnichestve-igil