В Астане проходят переговоры по Сирии

Нурсултан Назарбаев обратился к участникам переговоров по Сирии в Астане, сообщает Tengrinews.kz. В Астане проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Они проходят в отеле Rixos President Astana в закрытом режиме.

Нурсултан Назарбаев обратился к участникам переговоров по Сирии в Астане, сообщает Tengrinews.kz. В Астане проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Они проходят в отеле Rixos President Astana в закрытом режиме.

Перед началом переговоров глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов озвучил обращение Нурсултана Назарбаева к участникам международной встречи по сирийскому урегулированию.

"Мы должны признать, что кровопролитие, которое продолжается в Сирии практически шесть лет не принесло ничего кроме трудностей этому святому региону, который считается перекрестком цивилизации и культур. Казахстан - это миролюбивая страна и непостоянный член в Совете безопасности ООН заинтересован у усилении продвижении безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока", - озвучил министр иностранных дел.

"Мы выделили 700 тысяч долларов для облегчения страданий сирийских беженцев, недавно отправили 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания", - говорится в тексте обращения от имени Нурсултана Назарбаева.

Президент в своем обращении к участникам переговоров подчеркивает, что сегодняшняя встреча является яркой демонстрацией усилий международного сообщества, направленных на мирное урегулирование ситуации в Сирии. "Казахстан считает, что единственно верным путем решения ситуации по Сирии должны быть переговоры, основанные на взаимном доверии и взаимопонимании", - озвучил текст обращения Назарбаева глава МИД РК.

Отметим, встреча по сирийскому урегулированию проводится по инициативе президентов России и Турции, которая была поддержана президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В МИД РК подчеркнули принципиальный момент, что Казахстан предоставляет только площадку для межсирийских переговоров, не вовлекаясь в переговорный процесс. В переговорах в Астане принимают участие представители правительства Сирии, вооруженной сирийской оппозиции, правительства России, Турции и Ирана. Также примут участие специальные представители генсека ООН по Сирии и посл США в Казахстане.

"Казахстан исходит из того, что предстоящая встреча в Астане создаст необходимые условия для всеобъемливающего решения сирийского конфликта в рамках женевских переговоров под эгидой ООН. В этой связи еще одним принципиальным моментом в нашем отношений к этим переговорам в Астане является то, что мы не рассматриваем их, как альтернативу Женевскому переговорному процессу, а наоборот, считаем их одним из дополняющих его элементов", - отметил до начала переговоров в ходе брифинга вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко.

Он также отметил, что "участники переговоров по Сирии настроены на диалог, хоть и сложный".

"Мы рассматриваем свою задачу, как принимающей стороны этих переговоров. В случае необходимости, мы готовы будем предоставить площадку для проведения дальнейших переговоров. Казахстан не является стороной гарантом этих переговоров, мы являемся страной принимающей эти переговоры. Поэтому, это не наше прерогатива принимать решения или дальнейшее продолжение. Мы лишь подтверждаем, что мы готовы и дальше оказывать содействие для их успеха".- сообщил в ходе брифинга для журналистов вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Источник: http://ca-news.org/news:1359362