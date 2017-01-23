Президент Казахстана подписал закон об усилении мер по борьбе с терроризмом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий усиление мер по борьбе с терроризмом, cообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий усиление мер по борьбе с терроризмом, cообщает пресс-служба Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму", направленный на усиление мер по противодействию экстремизму и терроризму", - говорится в сообщении на сайте Акорды. Текст закона публикуется в печати.

Целью принятия законопроекта является совершенствование действующего законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, оборота оружия и регулирования миграции.

Ранее сообщалось, что законопроект предусматривает внесение в ряд законодательных актов поправок, направленных на усиление уголовной ответственности за экстремистские и террористические преступления; введение альтернативной подследственности в уголовно-процессуальном законодательстве по преступлениям в сфере незаконного оборота оружия, нелегальной миграции и наркобизнеса; установление запрета на продажу оружия в готовом для стрельбы состоянии и особых требований к охранным организациям, обеспечивающим охрану объектов, на территории которых имеются оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; усиление контроля за оборотом оружия, порядком его хранения, в том числе осуществление особого порядка государственного контроля за субъектами предпринимательства, занятыми в сфере оборота гражданского, служебного оружия и боеприпасов, а также осуществления охранной деятельности.

Законопроект также предусматривает установление запрета на деятельность религиозных групп и объединений, способствующих экстремизму и терроризму; введение административной ответственности охранных структур и владельцев объектов, уязвимых в террористическом отношении, за несоблюдение законодательства о противодействии терроризму, а также за неисправность обязательных к использованию технических средств; ограничение доступа к некоторым государственным услугам для лиц, нарушивших порядок регистрации физических лиц; установление санитарных норм проживания в населенных пунктах; уточнение оснований для выдворения иностранцев из страны в случае нарушения ими законодательства.

Как отмечают разработчики законопроекта, его принятие позволит повысить эффективность деятельности госорганов и организаций по противодействию экстремизму и терроризму. Его реализация не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.

Отметим, что участие в обсуждении принимали общественники, политологи и представители религиозных объединений.

Источник: http://e-islam.kz/ru/basty/item/12250-nazarbaev-podpisal-zakon-ob-usilenii-mer-po-borbe-s-terrorizmom