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Республика Казахстан

В Астане завершились переговоры по Сирии

24.01.2017 | Новости

Переговоры по урегулированию сирийского конфликта закончились в Астане созданием механизма по соблюдению режима прекращения огня в Сирии, с помощью «стран-гарантов» по сирийскому вопросу - России, Ирана и Турции.

Переговоры по урегулированию сирийского конфликта закончились в Астане созданием механизма по соблюдению режима прекращения огня в Сирии, с помощью «стран-гарантов» по сирийскому вопросу - России, Ирана и Турции.

Итоговое заявление в Астане сегодня зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. По его словам, было принято решение создать «трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия провокаций».

Абдрахманов заявил, что «страны-гаранты» подтвердили намерение «продолжать борьбу против Исламского государства, аль-Нусры и отделения их от другой части вооруженной оппозиции».

Начавшиеся вчера переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Астане проходили за закрытыми дверями.

Источник: http://rus.azattyk.org/a/28254713.html

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