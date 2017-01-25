В Афганистане арестованы боевики из Туркменистана и Казахстана

На севере Афганистана в провинции Сари-Пуль 20 января были арестованы два боевика, по их словам, они прибыли из Казахстана и Туркменистана, сообщает издание Khama Press.

На севере Афганистана в провинции Сари-Пуль 20 января были арестованы два боевика, по их словам, они прибыли из Казахстана и Туркменистана, сообщает издание Khama Press.

Двое мужчин были задержаны в ходе ночной операции. Террористы были идентифицированы как Демир Зенлийов (Demir Zenliyov) и Абдул Матин (Abdul Mateen).

Арестованные рассказали, что являются экспертами по организации атак смертников и установке мин и прибыли в Афганистан для помощи афганским боевикам.

Еще один боевик родом из Афганистана также был ранен во время операции и находится под стражей полицейских сил.

Издание также отмечает, что в Афганистане растет активность боевиков из Центральной Азии.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12436-v-afganistane-arestovany-boeviki-iz-turkmenistana-i-kazakhstana