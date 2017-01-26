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Республика Казахстан

Ученые: Ораза (пост) продлевает жизнь человека

26.01.2017 | Новости

Информационный портал Baq.kz публикует результаты исследования американских ученых со ссылкой на сайт Духовного управления мусульман Казахстана, пишет ratel.kz.

Информационный портал Baq.kz публикует результаты исследования американских ученых со ссылкой на сайт Духовного управления мусульман Казахстана, пишет ratel.kz.

«Согласно исследованию, снижение потребляемых калорий на 30-40% влияет на продолжительность жизни. Воздержание от еды в определенное время оказывает положительное влияние на организм и продлевает жизнь человека. Особенно это положительно сказывается на здоровье немолодых людей, пишут ученые Nature Communications. К такому выводу ученые пришли в результате проведения опытов. В этом году месяц Рамазан начнется 27 мая».

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12432-uchenye-oraza-prodlevaet-zhizn-cheloveka

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