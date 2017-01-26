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Республика Казахстан

Глава делегации сирийской оппозиции назвал тему переговоров в Астане

26.01.2017 | Новости

Глава делегации оппозиции Сирии Мохаммад Аллуш заявил, что темой обсуждения на переговорах в Астане было перемирие и его нарушения.

Глава делегации оппозиции Сирии Мохаммад Аллуш заявил, что темой обсуждения на переговорах в Астане было перемирие и его нарушения. Темой переговоров была стабилизация перемирия и полное его соблюдение на фоне нарушений, которые совершали войска Башара Асада, Иран и иранские, ливанские, иракские формирования в семи провинциях как минимум", — заявил журналистам Аллуш, зачитывая заявление вооруженной оппозиции по итогам переговоров.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12428-glava-delegatsii-sirijskoj-oppozitsii-nazval-temu-peregovorov-v-astane

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