Одежда госслужащих должна соответствовать общепринятому деловому стилю.

Об этом сообщил председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, отвечая на вопрос на сайте egov.kz, можно ли носить на работу платок.

Об этом сообщил председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, отвечая на вопрос на сайте egov.kz, можно ли носить на работу платок.

«… Основанием для обращения к вам послужил тот факт, что мое руководство против ношения на государственной службе головного убора в виде платка. В выборе одежды я придерживаюсь требований делового стиля к форме одежды государственных служащих. Насколько правомерны требования моего руководства, по отношению ношения платка на работе? Если требования руководства правомерны, какими Законами РК и подзаконными актами это регламентируется? Вопрос: Является ли помехой ношение платка в несении государственной службы», - спросила госслужащая.

На что глава Агентства ответил, что несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих.

«Согласно Этическому кодексу, внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, которой отличают официальность, сдержанность и аккуратность, - написал он. - При этом Агентством разработаны рекомендации по основным требованиям к форме одежды государственных служащих в которых более детально прописаны требования к деловому стилю одежды государственных служащих. В данных рекомендациях головной убор в виде платка не предусмотрен».

К. Кожамжаров отметил, что при выборе одежды каждый государственный служащий должен принимать решение, исходя из вышеуказанных требований Этического кодекса.

Источник: http://e-islam.kz/ru/component/k2/item/12435-kozhamzharov-golovnoj-ubor-v-vide-platka-dlya-gossluzhashchej-ne-predusmotren