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Республика Казахстан

В Казахстане пересечена запрещенная пропаганда терроризма в социальных сетях

27.01.2017 | Новости

В Атырау вынесен приговор суда в отношении участников запрещенного религиозного объединения, сообщает pricom.kz.  Троих мужчин и одну женщину осудили за пропаганду терроризма.

В Атырау вынесен приговор суда в отношении участников запрещенного религиозного объединения, сообщает pricom.kz.

 Троих мужчин и одну женщину осудили за пропаганду терроризма.

– Установлено, что Б.А., К.А., А.Э., М.А. участвовали в деятельности религиозного объединения, а именно международной экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», в отношении которой имеется вступившее в силу решение суда о запрете ее деятельности, – сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау. – Они пропагандировали терроризм в сетях телекоммуникаций с помощью материалов экстремистского содержания.

Приговором суда подсудимые признаны виновными по ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 405 УК Республики Казахстан. По данным статьям им назначены наказания по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12451-zapreshchennaya-propaganda-v-sotsialnykh-setyakh-presechena

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