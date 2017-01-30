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Республика Казахстан

Имамы Казахстана провели акцию по поддержке Универсиады-2017

30.01.2017 | Новости

Служители Восточно-Казахстанской областной мечети «Халифа Алтай» провели акцию среди молодежи в поддержку значимого для Казахстана события – Универсиады-2017.

Служители Восточно-Казахстанской областной мечети «Халифа Алтай» провели акцию среди молодежи в поддержку значимого для Казахстана события – Универсиады-2017.

Акция прошла с участием воспитанников мечети. На горнолыжной базе девушки соревновались в беге на коньках. Девушки – представительницы "Женского" сектора мечети. На свежем воздухе они демонстрировали, кто из них самый быстрый конькобежец. Во втором этапе соревнований выбирали лучшего лыжника. В этом турнире соревновались любители спорта и учащиеся курсов при мечети.

– Данные спортивные мероприятия проводим в честь Универсиады, – отметили организаторы. – Через проведение турниров по зимним видам спорта, мы пропагандируем молодежи здоровый образ жизни, прививаем любовь к нему.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12464-imamy-ust-kamenogorska-proveli-aktsiyu-po-podderzhke-universiady-2017

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