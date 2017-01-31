В Казахстане количество экстремистских материалов в сети Интернет растет с геометрической прогрессией

В Комитете национальной безопасности обеспокоены ростом радикальных сайтов в Интернете на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ». Как заявил сегодня заместитель начальника Штаба антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин, ранее такой тенденции в Интернете не наблюдалось.

В Комитете национальной безопасности обеспокоены ростом радикальных сайтов в Интернете на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ». Как заявил сегодня заместитель начальника Штаба антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин, ранее такой тенденции в Интернете не наблюдалось.

«Общеизвестно, что основным источником радикализации является Интернет. Количество экстремистских материалов в сети растет с геометрической прогрессией. Только в течение прошлого года в Интернете обнаружено и нейтрализовано почти 700 тысяч фактов распространения идей терроризма и экстремизма. Этот показатель в 4,5 раза превышает аналогичный показатель 2015 года и в 33 раза больше, чем в 2014 году.

Отдельно материалы стали готовится на казахском языке, что говорит об их целевой направленности. Еще год назад подобного проявления было в разы меньше», - заявил Швейкин в ходе заседания в Генпрокуратуре.

Как отметил представитель КНБ, широкое распространение интернет-ресурсов типа Vider, Twitter, WhatsApp и так далее создают возможность для поддержания террористами связи между собой, а также управление и координация преступной деятельности. «Террористы постоянно меняют аккаунты, пользуются специальными программами для анонимной публикации в сети, роликов террористического содержания. Используют технические возможности Интернета с целью предотвращения возможного определения своего географического местоположения.

На этом фоне интернет-ресурсы не обеспечивают пользователю сигнализировать о фактах радикального содержания на сайтах. Не все владельцы таких ресурсов ответственно подходят к содержанию размещаемой у них информации», - напомнил он.

В этой связи КНБ предусматривает работу по активной контрпропаганде радикальных материалов в сети Интернет. «При этом размещаемому контенту придается целевая направленность, исходя из аудитории различных интернет-ресурсов. Ключевым направлением также станет предупреждение угроз терроризма.

Будут реализованы меры по повышению эффективности выявления, пресечение внешнего и внутреннего финансирования терроризма. Особое внимание будет уделено недопущению сращивания криминальных элементов с религиозно-экстремистскими, в том числе в условиях исправительных учреждений», - перечислил фронт работы Швейкин.

Ранее сообщалось, что за финансирование терроризма в 2016 году в Казахстане привлечены к уголовной ответственности три пособника международных террористических организаций.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12473-knb-kolichestvo-ekstremistskikh-materialov-v-seti-internet-rastet-s-geometricheskoj-progressiej