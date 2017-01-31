12 экстремистских акций сорваны силовиками в Казахстане в 2016 году

В 2016 году в Казахстане на ранней стадии подготовки сорваны 12 насильственных экстремистских акций. Об этом сообщил заместитель начальника Штаба антитеррористического центра Комитета науиональной безопасности (КНБ) Сергей Швейкин, передает Tengrinews.kz.

В 2016 году в Казахстане на ранней стадии подготовки сорваны 12 насильственных экстремистских акций. Об этом сообщил заместитель начальника Штаба антитеррористического центра Комитета национальной безопасности (КНБ) Сергей Швейкин, передает Tengrinews.kz.

"В истекшем году непростая ситуация складывалась в Казахстане. Ярко проявилась проблема так называемого одиночного джихада. В 2016 году в Казахстане на ранней стадии подготовки сорваны 12 насильственных экстремистских акций. 182 лица осуждены по террористическим статьям. За финансирование терроризма привлечены к уголовной ответственности три пособника международных террористических организаций. Задержаны и переданы иностранным партнерам пять экстремистов из числа их граждан. При информационной поддержке КНБ зарубежными спецорганами задержаны и привлечены к ответственности 14 членов международных террористических организаций", - рассказал Сергей Швейкин в ходе конференции в Генеральной прокуратуре.

Отметим, в Послании народу Казахстана глава государства рассказал о необходимости работы по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма, в том числе в Интернете и социальных сетях. "Нужно формировать в обществе нулевую терпимость к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Теперь в случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, КНБ вправе приостанавливать работу сетей и средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и размещенной на них информации в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Источник:http://ca-news.org/