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В Казахстане усилят меры борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом01.02.2017 | Новости
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев озвучил ряд поручений в рамках разрабатываемой государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, передает Казинформ.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев озвучил ряд поручений в рамках разрабатываемой государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, передает Казинформ.
«Необходимо продолжить законодательное обеспечение усиление мер борьбы с терроризмом. Президент ставит задачу по формированию в обществе нулевой терпимости к любым действиям, связанным с радикальным проявлением, особенно в сфере религиозных отношений. Поручаю Министерству по делам религий и гражданского общества принять меры по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма, вести постоянную разъяснительную работу в обществе», - поручил Сагинтаев.
Премьер отметил, что задача МВД РК - в местах лишения свободы организовать работу теологических реабилитационных служб с осужденными лицами. «Все эти и другие меры должны быть учтены в разрабатываемой по поручению главы государства госпрограмме по противодействию религиозному экстремизму и терроризму», - напомнил глава Кабмина.
«Важным направлением является борьба с киберпреступностью. Поручаю министерствам оборонной и космической промышленности, информации и коммуникаций обеспечить совместно с КНБ создание системы «Киберщит Казахстана»»,- заключил Сагинтаев.
Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12476-pravitelstvu-rk-porucheno-usilit-mery-borby-s-religioznym-ekstremizmom-i-terrorizmom
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