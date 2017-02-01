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Республика Казахстан

Последователи нетрадиционных течений отказываются работать на зарплату в Казахстане

01.02.2017 | Новости

Об этом стало известно во время встречи акима Актюбинской области Казахстана Бердибека Сапарбаева с акимом Мугалжарского района, пишет ratel.kz со ссылкой на ULT.KZ.

Об этом стало известно во время встречи акима Актюбинской области Казахстана Бердибека Сапарбаева с акимом Мугалжарского района, пишет ratel.kz со ссылкой на ULT.KZ.

«В районе 10 мечетей, туда приходят 800 человек, 447 из них — последователи нетрадиционных течений. Это создает некоторые проблемы. Среди них есть неоднократно создавшие семьи. Есть дети, которые ходят в платках в школу, читают намаз. В связи с этим не раз проводились беседы. Мы предлагали и работу представителям этих течений, но они отказались работать за зарплату в 50 тысяч тенге. Просят работу с более высокой зарплатой. Судя по всему, у них есть неплохие заработки, многие из них работают таксистами или продают сотовые телефоны», - рассказал о ситуации в районе аким Ербол Данагулов.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12475-posledovateli-netraditsionnykh-techenij-otkazyvayutsya-rabotat-na-zarplatu-v-aktobe

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