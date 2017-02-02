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Верховный муфтий Казахстана Ержан кажы Малгажыулы встретился с делегацией Малайзии02.02.2017 | Новости
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы принял группу делегации под руководством полномочного представителя Исламского банка Малайзии Аминуддина Мат Арифа.
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы принял группу делегации под руководством полномочного представителя Исламского банка Малайзии Аминуддина Мат Арифа.
На встрече присутствовали ответственные сотрудники Стандартизации и департамента исламского развития Малайзии (JAKIM), эксперты Германской ассоциации интеграции (GIZ), сообщает пресс-служба муфтията.
На официальном приеме обсуждались актуальные вопросы мировой системы стандартизации халяль и казахстанская практика в этой сфере.
«В 2016 году Духовное управление мусульман Казахстана создало 3 разных стандарта. Первое – «общие требования к производству, заготовке, обработке, хранению, транспортировке и продаже «ХАЛЯЛЬНОЙ» продукции» (1:2015), второе – «забивать скот и обработка мяса» (1:2016), третье – «услуги касательно пищи» (2:2016). В этом направлении были использованы официальное разрешение и стандарты организаций по сертификации халяль JAKIM Малайзии и SMIIC Турции. Убежден, что наши партнерские отношения и впредь станут еще крепче», – отметил Верховный муфтий.
В свою очередь, гости встречи выразили намерения передать свой опыт и наладить партнерские связи с Духовным управлением мусульман Казахстана в сфере стандартизации халяль.
Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12484-verkhovnyj-muftij-erzhan-kazhy-malgazhyuly-vstretilsya-s-delegatsiej-malajzii
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