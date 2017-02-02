В Астане в ближайшие дни пройдут новые переговоры по Сирии

6 февраля в Астане состоится техническая встреча по Сирии на экспертном уровне. В ней примут участие специалисты из России, Турции, Ирана и ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во Всемирной организации.

6 февраля в Астане состоится техническая встреча по Сирии на экспертном уровне. В ней примут участие специалисты из России, Турции, Ирана и ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во Всемирной организации.

По словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, за столом переговоров эксперты обсудят утвержденный механизм по прекращению огня.

"В Астане, в условиях прекращения огня, присутствовали с одной стороны представители 13 вооруженных группировок, а с другой - представители правительства. У участников есть серьезные намерения создать реальный механизм соблюдения перемирия. Три страны, имеющие там наземные силы, вы знаете, что я имею в виду. Россия, Турция и Иран стали гарантами. Они обладают необходимым потенциалом для поддержания режима прекращения огня", - приводит его слова телеканал "Астана".

Предстоящий саммит, скорее всего, снова пройдет без представителей США. Как заявил американский посол в Астане Джордж Кролл, приглашения на встречу пока не было.

Переговоры по Сирии проходили в столице Казахстана 23-24 января. На них впервые за одним столом оказались представители правительства и оппозиции Сирии. Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в этой ближневосточной стране. "Астанинский процесс" получил высокую оценку Совбеза ООН.

Источник: http://ca-news.org/news:1361809